Наша рецензия

Официанты готовятся к приему гостей, стол украшается яркими цветами, в комнату вносятся книги. Чуть позже, после того как по команде будут открыты двери, а гости, переговариваясь друг с другом, войдут в помещение и займут свои места вокруг шикарно убранного стола, Стефан Цвейг (Джозеф Хадер) произнесет несколько слов благодарности за теплый прием. Из-за прихода Гитлера к власти уважаемый писатель был вынужден покинуть родину и вместе с молодой супругой (Аенне Шварц) перебрался в Южную Америку.…