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Стефан Цвейг: Прощание с Европой Стефан Цвейг: Прощание с Европой
Киноафиша Фильмы Стефан Цвейг: Прощание с Европой Отзывы о фильме «Стефан Цвейг: Прощание с Европой»
Stefan Zweig: Farewell to Europe Стефан Цвейг: Прощание с Европой 2016 / Австрия / Германия / Франция
6.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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Отзывы о фильме «Стефан Цвейг: Прощание с Европой»

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Наша рецензия

Официанты готовятся к приему гостей, стол украшается яркими цветами, в комнату вносятся книги. Чуть позже, после того как по команде будут открыты двери, а гости, переговариваясь друг с другом, войдут в помещение и займут свои места вокруг шикарно убранного стола, Стефан Цвейг (Джозеф Хадер) произнесет несколько слов благодарности за теплый прием. Из-за прихода Гитлера к власти уважаемый писатель был вынужден покинуть родину и вместе с молодой супругой (Аенне Шварц) перебрался в Южную Америку.…

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