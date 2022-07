1 The Sound of the Mountains Niki Reiser 2:02

2 Marmots Niki Reiser 1:59

3 Heidi and Klara Niki Reiser 1:35

4 With the Sesemanns Niki Reiser 3:02

5 Heidis Curiosity Niki Reiser 3:38

6 Homesick and Sled Ride Niki Reiser 3:42

7 Dete Kidnaps Heidi Niki Reiser 3:03

8 Kitten and Maladie Suisse Niki Reiser 2:14

9 Happiness in the Mountains Niki Reiser 3:44

10 Miss Rottmann' Wrath Niki Reiser 3:16

11 Klara Can Walk Niki Reiser 3:29

12 Ghosts Niki Reiser 1:54

13 Back in the Mountains Niki Reiser 4:54

14 Heidi and the Alpoehi Niki Reiser 3:51

15 The Arrival of the Sesemanns Niki Reiser 2:23

16 In the Alps with Peter Niki Reiser 3:18