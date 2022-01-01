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Одна из самых успешных пьес Пьера Карле де Шамблен де Мариво дошла до нас в виде художественного фильма, с лучшими французскими актерами в главных ролях. Очень красивый и интеллигентный юноша Дорант (Луи Гаррель) не состоятелен финансово. Он безнадежно влюблен в богатую вдову Араминту (Изабель Юппер), в то время как дядя сватает ему более выгодную партию - Мартон (Манон Комбэ). Араминта тоже не свободна, ее властная мать активно сводит ее с графом Доримоном. Синопсис явно спойлерит,…