Смотрите фильмы бесплатно на
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Импостер"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Балерина
Фильмы похожие на Балерина
Polina, danser sa vie
Балерина
2016 / Франция
6.7
Оцените
11
голосов
Рейтинг IMDb: 6.7
Написать отзыв
Смотрите за 1
Смотрите за 1
В избранное
Уже в избранном
Онлайн
О фильме
Расписание
Отзывы
Кадры
Персоны
Постеры
Похожие
Фильмы похожие на Балерина
Вся информация о фильме
Два Альфреда
комедия
2020, Франция
6.0
Момент истины
триллер
2020, США
5.0
Солнце
драма
2019, Италия / Польша
5.0
Нотр-Дам
комедия
2019, Франция / Бельгия
6.0
Легенды саванны
комедия, драма
2018, Франция / Сенегал
6.0
Беатрис на ужине
комедия
2017, США
6.0
Любовь и страсть. Далида
мелодрама, биография
2017, Франция
6.0
Ева
триллер, эротика
2017, Франция
5.0
Великие умы
драма, комедия
2017, Франция
6.0
Возвращение в Бургундию
комедия
2017, Франция
6.0
Ой, мамочки
комедия
2017, Франция
5.0
Танцовщица
драма, биография, мюзикл
2016, Франция / Бельгия
6.0
Дочь
драма
2015, Австралия
6.0
История балерины
документальный
2015, США
6.0
Семейный фильм
драма
2015, Чехия / Германия / Словения / Франция / Словакия
6.0
Путешествие из Парижа
комедия
2015, Франция
5.0
Желтоглазые крокодилы
драма
2014, Франция
7.0
Другая жизнь женщины
мистика, комедия, драма
2012, Франция / Бельгия / Люксембург
6.0
Разрыв
драма
2007, Франция / Израиль / Германия / Италия
5.0
Кружевница
драма, мелодрама
1977, Франция / ФРГ / Швейцария
7.0
Полет красного шара
драма
2007, Франция
6.0
Космополис
драма
2012, Канада / Франция / Италия / Португалия
5.0
Сюзанна Андлер
драма
2021, Франция
4.0
Правда
драма
2019, Франция / Япония
5.0
В прокате
Премьеры
Онлайн
Баба Яга спасает мир
Отзывы
2023, Россия, семейный, комедия
Жанна Дюбарри
Рецензия
Отзывы
2023, Франция, биография, драма, исторический
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Отзывы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Криминальный Город: Разборки В Пусане
Отзывы
2023, Южная Корея, боевик, криминал
Вызов
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма
Кентавр
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма, триллер
Флэш
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, приключения, боевик, драма, фэнтези
Трансформеры: Восхождение Звероботов
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, боевик
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Рецензия
Отзывы
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
За Палыча!
Отзывы
2023, Россия, комедия, военный
Стражи Галактики. Часть 3
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Корабль призраков
Отзывы
2023, Великобритания / США, драма, ужасы, детектив
Related video
«Страшно, что это неизлечимо»: народ жалеет Сафонова после печальных вестей
Дочь Гузеевой пылинки сдувает с сына известного актера: ахнете, узнав, о ком речь
Китайская копия Барби: народ поглумился над новой «Миссис Россия»
«Не могу и не хочу»: Соседов высказался о внезапном уходе из шоу
Лады Дэнс больше нет: пришла печальная весть о разбившейся в ДТП певице
Эти дурные привычки окружающих раздражают россиян: может, и вы грешите?
Такие имена в прошлом давали аристократам: проверьте, вдруг и вы голубых кровей
Этот тест поможет узнать, какого цвета ваша аура
Бабушка и внучка: что сотворили годы с двумя Хюррем из «Великолепного века»
Если вы встречаетесь с представителем этого знака Зодиака, то ждите измены
Навка и рядом не стояла: не поверите, кем Авербух приходится Костомарову
Убрали без лишнего шума: съемки шоу «Поле чудес» прекращены
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить