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Специальный отряд американских военных узнает, что на дне одного из озер Боснии можно отыскать настоящий клад. Когда-то слитки с золотом, деньги и произведения искусства оставили здесь бегущие от союзных войск немецкие солдаты, и теперь все это бесхозно хранится там, где его вряд ли бы стали искать. Нужно придумать план, чтобы достать это все со дна, т.к. весит клад прилично, а еще не попасться в поле зрения местных военных. В общем, все не просто, да еще и командир решает отправить их домой,…