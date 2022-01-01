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Безбашенные Безбашенные
Киноафиша Фильмы Безбашенные Отзывы о фильме «Безбашенные»
Renegades Безбашенные 2017 / Франция / Германия
6.3 Оцените
19 голосов Рейтинг IMDb: 5.4
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Отзывы о фильме «Безбашенные»

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Специальный отряд американских военных узнает, что на дне одного из озер Боснии можно отыскать настоящий клад. Когда-то слитки с золотом, деньги и произведения искусства оставили здесь бегущие от союзных войск немецкие солдаты, и теперь все это бесхозно хранится там, где его вряд ли бы стали искать. Нужно придумать план, чтобы достать это все со дна, т.к. весит клад прилично, а еще не попасться в поле зрения местных военных. В общем, все не просто, да еще и командир решает отправить их домой,…

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