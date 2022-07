Next Generation Tiger 2016, 2016

Безумная любовь / Amour Fou (реж. Флориан Верцински, 4 мин.) Картина «Мона Лиза» украдена из Лувра. Сцены погони полицейских за похитителем шедевра не уступают кадрам из лучших боевиков… Чэй / Chay (реж. Шарлотте А. Рольфес, 8 мин.) В семье Чэя несчастье: недавно умер отец. Однажды местная шпана оскверняет могилу его отца… Съешь мой сон / Eat My Dream (реж. Джессика Дюрвальд, 8 мин.) Киновпечатления от рыбной фабрики в Норвегии. Эмили должна ждать / Emily Must Wait (реж. Кристиан Виттмозер, 12 мин.) В ожидании своего друга Эмили не находит себе места… Солдат Эрик / Erik der Soldat (реж. Шарлотте Функе, 14 мин.) Эрик нетипичный солдат. Он вышивает на своей куртке отрывок из поэмы Гёте. Он ведет дневник. Для чего все это и почему он решил служить на флоте? Око за око / Eye for an Eye (реж. Стив Бахе, Махуар Гударци, Луизе Петер, 4 мин.) Фредерик Бер, ожидающий в тюрьме Индианы смертного приговора, рассказывает о своей жизни: вспоминает содеянное и анализирует, насколько справедливо наказание за главное преступление, исполнения которого он ожидает уже более 10 лет… Стерильно / Keimfrei (реж. Самуэль Плайтнер, 5 мин.) В лаборатории будущего тщательно охраняются артефакты, прибывшие на изучение из далекого XXI века. Неожиданно оказывается, что неумелый ассистент поставил колбу с ценным наноматериалом в стерилизатор… Пианоид / Pianoid (реж. Янина Путцкер, 3 мин.) Пианист-виртуоз, выложив в сеть свое выступление, не заработал ни одного лайка. Другое дело — его кролик, чья игра вызвала такой восторг, что ушастого пригласили выступить на ТВ-шоу. Принц Альфред / Prinz Alfred (реж. Мингус Балльхаус, 13 мин.) Интригует, как проходит день у настоящего принца крови… Кто оплачивает расходы / Wer trägt die Kosten? (реж. Даниэль Ноке, 4 мин.) Лев, гриф, тигрица и зебра обсуждают в прямом эфире ток-шоу вопрос о том, кто будет платить налоги за льва, который не считает нужным это делать, поскольку все живут якобы за его счет. Ценность труда / Wert der Arbeit (реж. Матиас Космель, 8 мин.) Бодо — уборщик улиц. Его работа начинается вечером и продолжается до глубокой ночи. Проходя однажды мимо художественной галереи, он наблюдает через стекло необычную картину... Что происходит в вашем мозге, если вы видите немецкое слово типа...? / What Happens in your Brain, if You See a German Word Like...? (реж. Зора Рукс, 5 мин.) Немецкий язык очень гибкий: новое слово можно образовать, соединив в цепочку уже существующие. Режиссер фильма пытается представить, что происходит с мозгом человека в попытке осмыслить новые словообразования.