Павленский: Человек и власть, 2016

Петр Павленский — фигура эпатажная. Скандальные акции художника, сделавшие его известным, вызывают неоднозначную реакцию даже у людей искусства. Как относиться к человеку, который поджигает проходную ФСБ на Лубянке; отрезает себе ухо, сидя голым на воротах института психиатрии; стоит с зашитым ртом в одиночном пикете или прибивает гениталии к брусчатке Красной площади? Кто-то считает его уникальным мастером уличного перформанса, кто-то обычным хулиганом и вандалом, охочим до вселенской славы. Режиссер старается понять, что художник хочет сказать своими замысловатыми акциями, каковы цели и значение его перформансов; о каких ценностях он с их помощью говорит, если говорит вообще, и где заканчивается его свобода как художника и начинается ответственность как человека…