Приключения Нелли, 2016

13-летняя Нелли отправляется с родителями на каникулы в румынский город Сибиу. Новость о том, что семья скоро переедет в Румынию, потому что отцу предложили здесь работу, звучит для девочки, как гром среди ясного неба. Нелли в ярости сбегает от родителей и попадает прямиком в лапы Хокуса и Янку, которые охотятся за ней, чтобы за щедрый гонорар отдать Себастиану Вагнеру. Немец Вагнер давно обосновался в Румынии и нажил себе разными махинациями целое состояние. На этот раз «бизнесмен» хочет строить гидроэлектростанцию, и жертвой этого варварского проекта должна стать цыганская деревня: она полностью уйдет под воду. Как раз в эту деревню и привозят Нелли бестолковые Хокус и Янку, и девочка знакомится там с местными жителями. Она все еще не знает, зачем понадобилась Вагнеру, но уже понимает, что хочет не просто убежать от похитителей, но и спасти деревню от затопления…