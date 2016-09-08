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Приключения Нелли Приключения Нелли
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Nellys Abenteuer

Приключения Нелли, 2016

2016 / Германия
6.3 Оцените
13 голосов
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О фильме

13-летняя Нелли отправляется с родителями на каникулы в румынский город Сибиу. Новость о том, что семья скоро переедет в Румынию, потому что отцу предложили здесь работу, звучит для девочки, как гром среди ясного неба. Нелли в ярости сбегает от родителей и попадает прямиком в лапы Хокуса и Янку, которые охотятся за ней, чтобы за щедрый гонорар отдать Себастиану Вагнеру. Немец Вагнер давно обосновался в Румынии и нажил себе разными махинациями целое состояние. На этот раз «бизнесмен» хочет строить гидроэлектростанцию, и жертвой этого варварского проекта должна стать цыганская деревня: она полностью уйдет под воду. Как раз в эту деревню и привозят Нелли бестолковые Хокус и Янку, и девочка знакомится там с местными жителями. Она все еще не знает, зачем понадобилась Вагнеру, но уже понимает, что хочет не просто убежать от похитителей, но и спасти деревню от затопления…

6.3 Оцените
13 голосов
Продолжительность 1 час 37 минут
Год выпуска 2016
Премьера в мире 8 сентября 2016
Возраст 12+
Режиссер
Доминик Вессели
В ролях
Флора Тиманн
Кай Лентродт
Джулия Рихтер
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Приключения Нелли 1 постер
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саундтрек фильма Приключения Нелли
Кадры из фильма Все кадры
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