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Гуд бай, Берлин!
Цитаты из фильма Гуд бай, Берлин!
Цитаты из фильма Гуд бай, Берлин!
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Цитаты
Maik Klingenberg
Ты угнал эту машину?
Tschick
Нет, просто одолжил. Потом верну. Лада Нива, на дизеле ездит.
Maik Klingenberg
А отпечатки пальцев?
Tschick
Это телячья хрень. Давай, трогай что хочешь.
Maik Klingenberg
Ты хочешь в тюрьму?
Tschick
Мне всего 14, чувак. Уголовная ответственность с 15. Давай, Майк, прокатимся!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
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