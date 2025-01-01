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Киноафиша Фильмы Гуд бай, Берлин! Цитаты из фильма Гуд бай, Берлин!

Цитаты из фильма Гуд бай, Берлин!

Maik Klingenberg Ты угнал эту машину?
Tschick Нет, просто одолжил. Потом верну. Лада Нива, на дизеле ездит.
Maik Klingenberg А отпечатки пальцев?
Tschick Это телячья хрень. Давай, трогай что хочешь.
Maik Klingenberg Ты хочешь в тюрьму?
Tschick Мне всего 14, чувак. Уголовная ответственность с 15. Давай, Майк, прокатимся!
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