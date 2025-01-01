Maik Klingenberg Ты угнал эту машину?

Tschick Нет, просто одолжил. Потом верну. Лада Нива, на дизеле ездит.

Maik Klingenberg А отпечатки пальцев?

Tschick Это телячья хрень. Давай, трогай что хочешь.

Maik Klingenberg Ты хочешь в тюрьму?