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Ну все, я пошел Ну все, я пошел
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Ich bin dann mal weg

Ну все, я пошел, 2015

2015 / Германия
6.2 Оцените
10 голосов
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О фильме

Блистательный шоумен и любимец публики Ханс Петер Керкелинг валится в обморок чуть не на сцене: прихватило сердце. Врач советует взять отпуск на 3 месяца, но как это возможно, если ХаПе умеет только работать? Как человек искусства он понимает, что лежание на Мальдивах на пляже в окружении фотографирующих его для соцсетей фанатов никак не поможет. В полудреме он видит телепередачу об Эль Камино де Сантьяго, знаменитом паломническом пути к гробнице ученика Христа апостола Иакова. За его прохождение Церковь дарует полную индульгенцию, а людям нерелигиозным открываются новые горизонты, — и это подталкивает ХаПе к действию. Жена отговаривает: как он, с его-то тридцатью лишними килограммами веса, собирается пройти пешком 800 километров? А главное — зачем? Но ХаПе уже принял решение…

6.2 Оцените
10 голосов
Продолжительность 1 час 32 минуты
Год выпуска 2015
Премьера в мире 24 декабря 2015
Возраст 16+
Режиссер
Юлия фон Хайнц
В ролях
Девид Штрисов
Мартина Гедек
Каролина Шух
Аннета Фрир
Аннета Фрир
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Ну все, я пошел 1 постер
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Кадры из фильма Все кадры
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