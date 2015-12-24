Ну все, я пошел, 2015

Блистательный шоумен и любимец публики Ханс Петер Керкелинг валится в обморок чуть не на сцене: прихватило сердце. Врач советует взять отпуск на 3 месяца, но как это возможно, если ХаПе умеет только работать? Как человек искусства он понимает, что лежание на Мальдивах на пляже в окружении фотографирующих его для соцсетей фанатов никак не поможет. В полудреме он видит телепередачу об Эль Камино де Сантьяго, знаменитом паломническом пути к гробнице ученика Христа апостола Иакова. За его прохождение Церковь дарует полную индульгенцию, а людям нерелигиозным открываются новые горизонты, — и это подталкивает ХаПе к действию. Жена отговаривает: как он, с его-то тридцатью лишними килограммами веса, собирается пройти пешком 800 километров? А главное — зачем? Но ХаПе уже принял решение…