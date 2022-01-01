Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Пес-самурай и город кошек" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Улицы памяти
Calles de la memoria

Улицы памяти, 2015

2015 / Аргентина
6.8 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
6.8 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
Продолжительность 1 час 5 минут
Год выпуска 2015
Возраст 16+
Режиссер
Кармен Гуарини
Все актеры и съемочная группа
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
14 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Первая любовь
Первая любовь
2022, США, мелодрама
Драйв
Драйв
2011, США, драма, боевик
Related video
Отправился за границу не один: вот с кем путешествует Керем Бюрсин
Не «райский» отдых: Лера Кудрявцева столкнулась с новой бедой
Как это допустили в СССР? Правда о «Белом солнце пустыни» вышла наружу
Без фильтров и макияжа: 53-летняя Варум засветилась на публике
Экс-супруг огорошил признанием после примирения с Гагариной: «Открыт для предложений»
Американские «ночные бабочки» ополчились на русскую актрису: вот в чем дело
Сложный тест на советские мультфильмы: только те, кто рос в СССР, смогут пройти на 10 из 10
Не дружит с головой: иностранцы подняли на смех «Малыша и Карлсона»
«Утянулась до невозможности»: блеснувшую в купальнике Семенович подняли на смех
Такого не ожидал никто: Акиньшина не стала молчать о происходящем на съемках
Скрыть не удалось: округлившуюся Алсу заподозрили в беременности
«Мини-Пугачева»: 8-летняя дочь Галкина очаровала россиян
Приложение киноафиши