Переверни пластинку, 2016

«Переверни пластинку» — документальный фильм о виниле, каким он был в России и Советском Союзе — вчера и сегодня. Фильм состоит из четырёх глав: в первой речь пойдёт о «чёрном рынке» СССР и «роке на костях» — музыке на рентгенах; вторая часть расскажет о том, каково быть диджеем на виниле в современной России. Следом — приключения инди-магазина DiG, панк-тусовки и дикое веселье, а заодно борьба с московскими бандитами за свободу и независимость. Наконец, в финале зрителю откроется тайный и странный мир фанатичных коллекционеров винила.