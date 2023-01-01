Смотрите на
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "13 изгнаний дьявола"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Тайна Карпатского замка
Тайна Карпатского замка, 1981: актеры и роли
Tajemstvi hradu v Karpatech
Тайна Карпатского замка
1981 / Чехословакия
7.4
Оцените
14
голосов
Рейтинг IMDb: 7.2
Написать отзыв
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Кадры
Персоны
Постеры
Тайна Карпатского замка, 1981: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Ольдржих Липский
В ролях
Михал Дочоломанский
Эвелина Штеймарова
Властимил Бродский
Vlastimil Brodský
Милош Копецки
Рудольф Грушинский
Rudolf Hrušínský
В прокате
Премьеры
Онлайн
Чебурашка
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, семейный, комедия
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
Рецензия
Отзывы
2023, США, триллер, боевик, комедия
Аватар 2: Путь воды
Рецензия
Отзывы
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Мира
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, фантастика, приключения, драма, семейный
Одни на каникулах
Рецензия
Отзывы
2022, Нидерланды / Швейцария, семейный, приключения, комедия
Иван Царевич и Серый Волк 5
Отзывы
2022, Россия, анимация, приключения, семейный
Кот в сапогах 2: Последнее желание
Отзывы
2022, США, анимация, комедия, приключения
Турбозавры. Зимние приключения
Написать отзыв
2022, Россия, семейный, анимация
Умка в кино
Написать отзыв
2022, Россия, анимация
На краю
Отзывы
2022, США, триллер
Непослушник 2
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, комедия
13 изгнаний дьявола
Написать отзыв
2022, Испания, ужасы, триллер
Related video
Брак принца Уильяма под угрозой? Что на самом деле сближает сыновей Карла III
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Смотреть без слез невозможно: состояние Николая Баскова ужаснуло россиян