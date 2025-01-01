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Киноафиша Фильмы Танцовщица Цитаты из фильма Танцовщица

Цитаты из фильма Танцовщица

Whirlygirl Буду признательна, если ты не будешь таращиться на мою ж... при выходе...
[поворачивается, уходит, затем снова оборачивается]
Whirlygirl Видишь... иногда с собой просто не справиться.
🧡
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🥺
🤔
🥱
Whirlygirl Ты до меня добрался. Ты действительно до меня добрался. Так что поцелуй меня, и я уйду.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Mr. McTavish Джеймс, я уверен, что в твоих глазах есть веские причины, почему ты рискуешь своим будущим ради этой женщины, но ты должен понять... если бы она стоила этих проблем, у неё был бы характер или понимание, чтобы осознать, в какое положение она тебя ставит. Но она этого не делает, не так ли?
James Ей пришлось несладко.
Mr. McTavish Тебе тоже пришлось несладко. Но ты с этим справился. Вот в чём суть. Есть люди на свете, которые по разным причинам настолько пусты внутри, что всё, что им остаётся, чтобы почувствовать себя живыми — это... вытягивать жизнь... из тех, кто полон силы и достоинства. У тебя это есть... Слушай меня, я видел это раньше... Не трать всё на кого-то, кто не встанет за тебя, даже если от этого зависит твоя жизнь.
🧡
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🥺
🤔
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