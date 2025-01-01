Mr. McTavish Джеймс, я уверен, что в твоих глазах есть веские причины, почему ты рискуешь своим будущим ради этой женщины, но ты должен понять... если бы она стоила этих проблем, у неё был бы характер или понимание, чтобы осознать, в какое положение она тебя ставит. Но она этого не делает, не так ли?

James Ей пришлось несладко.