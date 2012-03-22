Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Кукла. Последнее проклятье" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Архитектура для начинающих
Киноафиша Фильмы Архитектура для начинающих
Geon-chook-hak-gae-ron

Архитектура для начинающих, 2012

2012 / Корея
7.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме

В архитектурное бюро, в котором прозябает Сын Мин, приходит молодая женщина, объявляет себя его институтской знакомой Со Ён и просит по старой дружбе построить ей дом на острове Чечжу. Архитектор пытается отказаться: настоящие дома он еще не строил, только придумывал и лепил макеты, вспоминать о знакомстве с Со Ён ему тоже не очень приятно. Женщина не сдается, и в итоге архитектору приходится взяться за работу. Действие фильма переносится на 15 лет назад, когда юный Сын Мин, только поступивший в институт, на первой же лекции вводного курса по архитектуре безнадежно влюбляется в самую милую и бестолковую студентку потока — Со Ён. В «Архитектуре для начинающих» попеременно развиваются сразу два сюжета с одними и теми же персонажами, которых играют разные актеры. Первый — о взрослых Сын Мине и Со Ён, которые строят дом и не особенно хотят ворошить прошлое. Второй — о том, что было 15 лет назад: первом чувстве и неуклюжей романтике. Режиссер Ли Ен Чжу, до этого снявший удачный хоррор о девочке, одержимой духом потусторонней цапли («Одержимая»), — сам бывший архитектор. Возможно, в фильм попали какие-то автобиографические детали, но не это главное. Автор, вдохновляясь корейскими мелодрамами 1990-х, спрятал почти все эмоции за кадром, и вместе с хитрым узлом сюжетных линий это производит поразительный эффект: «Архитектура для начинающих» — самый универсальный фильм о первой любви. В героях кто угодно может узнать себя, независимо от возраста, национальности и того, встретил он свою первую любовь на лекции по архитектуре или по математическому анализу.

7.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
Продолжительность 1 час 58 минут
Год выпуска 2012
Премьера в мире 22 марта 2012
Возраст 18+
Режиссер
Ли Ён-джу
В ролях
Ом Тхэ-ун
Хан Га-ин
Ли Джэ-хун
Пэ Су-джи
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Архитектура для начинающих 2 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
10 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Драйв
Драйв
2011, США, драма, боевик
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Related video
Эти 3 знака Зодиака обречены на нищую старость
Киркоров ответил на многочисленные оскорбления: трех слов хватило
«Было ожидаемо»: внебрачный сын Абдулова выступил с заявлением
Спустя год после развода: Ивлеева раскрыла все карты
Этот тест определит, сколько раз в вашей жизни будет большая любовь
«Не лучше Бузовой»: блеснувшая на сцене Анна Асти разочаровала россиян
Известный музыкант огорошил признанием: вот что осталось за кадром шоу «Голос»
Дошло до суда: звезда «Универа» ответил на обвинения экс-супруги
«Все продумано»: Анна Асти ошеломила признанием
«Я не выдержал»: подробности жизни с Бабкиной раскрыл гражданский муж
«Заменил дочери отца»: 68-летняя Успенская заговорила о близком человеке
Все знали, но молчали: названа причина разрыва Варнавы с известным режиссером
Приложение киноафиши