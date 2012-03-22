Архитектура для начинающих, 2012

В архитектурное бюро, в котором прозябает Сын Мин, приходит молодая женщина, объявляет себя его институтской знакомой Со Ён и просит по старой дружбе построить ей дом на острове Чечжу. Архитектор пытается отказаться: настоящие дома он еще не строил, только придумывал и лепил макеты, вспоминать о знакомстве с Со Ён ему тоже не очень приятно. Женщина не сдается, и в итоге архитектору приходится взяться за работу. Действие фильма переносится на 15 лет назад, когда юный Сын Мин, только поступивший в институт, на первой же лекции вводного курса по архитектуре безнадежно влюбляется в самую милую и бестолковую студентку потока — Со Ён. В «Архитектуре для начинающих» попеременно развиваются сразу два сюжета с одними и теми же персонажами, которых играют разные актеры. Первый — о взрослых Сын Мине и Со Ён, которые строят дом и не особенно хотят ворошить прошлое. Второй — о том, что было 15 лет назад: первом чувстве и неуклюжей романтике. Режиссер Ли Ен Чжу, до этого снявший удачный хоррор о девочке, одержимой духом потусторонней цапли («Одержимая»), — сам бывший архитектор. Возможно, в фильм попали какие-то автобиографические детали, но не это главное. Автор, вдохновляясь корейскими мелодрамами 1990-х, спрятал почти все эмоции за кадром, и вместе с хитрым узлом сюжетных линий это производит поразительный эффект: «Архитектура для начинающих» — самый универсальный фильм о первой любви. В героях кто угодно может узнать себя, независимо от возраста, национальности и того, встретил он свою первую любовь на лекции по архитектуре или по математическому анализу.