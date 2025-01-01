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Киноафиша Фильмы Самый счастливый день в жизни Олли Мяки Цитаты из фильма Самый счастливый день в жизни Олли Мяки

Цитаты из фильма Самый счастливый день в жизни Олли Мяки

Olli Mäki А что если я проиграю? Что если люди разочаруются во мне и поймут, что я не тот, кем меня представляли? А если ты разочаруешься?
Raija Jänkä Как я могу разочароваться, если ничего не просила? Если кто и разочарован, так это из-за собственных глупых фантазий. Ты за них не отвечаешь.
Olli Mäki Правда?
Raija Jänkä Да, правда.
Olli Mäki Ты выйдешь за меня?
Raija Jänkä Ты станешь чемпионом мира?
Olli Mäki Конечно стану.
Raija Jänkä Ладно, я выйду за тебя.
🧡
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🥺
🤔
🥱
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