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Самый счастливый день в жизни Олли Мяки
Цитаты из фильма Самый счастливый день в жизни Олли Мяки
Цитаты из фильма Самый счастливый день в жизни Олли Мяки
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Цитаты
Olli Mäki
А что если я проиграю? Что если люди разочаруются во мне и поймут, что я не тот, кем меня представляли? А если ты разочаруешься?
Raija Jänkä
Как я могу разочароваться, если ничего не просила? Если кто и разочарован, так это из-за собственных глупых фантазий. Ты за них не отвечаешь.
Olli Mäki
Правда?
Raija Jänkä
Да, правда.
Olli Mäki
Ты выйдешь за меня?
Raija Jänkä
Ты станешь чемпионом мира?
Olli Mäki
Конечно стану.
Raija Jänkä
Ладно, я выйду за тебя.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
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