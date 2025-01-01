Olli Mäki А что если я проиграю? Что если люди разочаруются во мне и поймут, что я не тот, кем меня представляли? А если ты разочаруешься?

Raija Jänkä Как я могу разочароваться, если ничего не просила? Если кто и разочарован, так это из-за собственных глупых фантазий. Ты за них не отвечаешь.

Raija Jänkä Да, правда.

Olli Mäki Ты выйдешь за меня?

Raija Jänkä Ты станешь чемпионом мира?

Olli Mäki Конечно стану.