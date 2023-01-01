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Кортик
Кортик, 1954: актеры и роли
Кортик
1954 / СССР
6.3
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10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.3
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Кортик, 1954: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Михаил Швейцер
Владимир Венгеров
Vladimir Vengerov
В ролях
Сергей Филиппов
Sergey Filippov
Герман Хованов
Нина Крачковская
Бруно Фрейндлих
Аркадий Толбузин
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