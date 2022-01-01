Танцор-каратист, 2013

Кэн Савамура — танцор, путешествующий по миру с кассетным магнитофоном в поисках идеального танца. Попав на Окинаву, он для пробы сил начинает танцевать на городской площади, но его тут же окружают местные хулиганы и избивают. Оказавшийся рядом старик помогает Кэну прийти в себя и демонстрирует ему традиционный танец Рюкю. Кэн потрясен красотой и изяществом танца. Для того, чтобы постичь сущность танца Рюкю, он просит старика позволения пожить в его доме. Но домом оказывается зал для каратэ. Старик — не только мастер танцев, но и глава знаменитой школы каратэ. А еще у него есть красавица-дочь, и ее руку получит тот, кто победит на турнире по каратэ…