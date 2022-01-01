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Танцор-каратист
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Ryûkyû Battle Royale

Танцор-каратист, 2013

2013 / Япония
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10 голосов
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О фильме

Кэн Савамура — танцор, путешествующий по миру с кассетным магнитофоном в поисках идеального танца. Попав на Окинаву, он для пробы сил начинает танцевать на городской площади, но его тут же окружают местные хулиганы и избивают. Оказавшийся рядом старик помогает Кэну прийти в себя и демонстрирует ему традиционный танец Рюкю. Кэн потрясен красотой и изяществом танца. Для того, чтобы постичь сущность танца Рюкю, он просит старика позволения пожить в его доме. Но домом оказывается зал для каратэ. Старик — не только мастер танцев, но и глава знаменитой школы каратэ. А еще у него есть красавица-дочь, и ее руку получит тот, кто победит на турнире по каратэ…

6.0 Оцените
10 голосов
Продолжительность 1 час 18 минут
Год выпуска 2013
Возраст 12+
Режиссер
Цукаса Кишимото
В ролях
Джоуи
Юи Койке
Акихито Яги
Кюхэй Хига
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Танцор-каратист 1 постер
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