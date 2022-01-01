Так поступают все женщины, 2016

Одна из самых популярных опер Моцарта о природе любви ставит вечные вопросы о силе чувства, искренности и доверии. Под звуки великой музыки Моцарта герои «Так поступают все женщины» проходят через «Школу влюбленных» (один из вариантов названия оперы). Два молодых человека, Феррандо (тенор Даниэль Беле) и Гульельмо (баритон Алессию Ардуини), решают проверить подлинность чувств своих возлюбленных, Фьордилиджи (сопрано Корин Уинтерс) и Дорабеллы (меццо-сопрано Анджела Брауэр), и их способность хранить верность. Испытание чувств приводит к поистине неожиданной развязке.