Так поступают все женщины, 2016

Жанр: комедия опера В избранное Уже в избранном Напомним

о выходе в прокат О фильме Одна из самых популярных опер Моцарта о природе любви ставит вечные вопросы о силе чувства, искренности и доверии. Под звуки великой музыки Моцарта герои «Так поступают все женщины» проходят через «Школу влюбленных» (один из вариантов названия оперы). Два молодых человека, Феррандо (тенор Даниэль Беле) и Гульельмо (баритон Алессию Ардуини), решают проверить подлинность чувств своих возлюбленных, Фьордилиджи (сопрано Корин Уинтерс) и Дорабеллы (меццо-сопрано Анджела Брауэр), и их способность хранить верность. Испытание чувств приводит к поистине неожиданной развязке. Развернуть мало голосов Оцените 0 голосов Продолжительность 3 часа 30 минут Год выпуска 2016 Возраст 12+ Режиссер Ян Филипп Глогер В ролях Коринна Уинтерс Анджела Брауэр Даниэль Беле Все актеры и съемочная группа 1 постер

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