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Так поступают все женщины
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Royal Opera House: Così fan tutte

Так поступают все женщины, 2016

2016 / Великобритания
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О фильме

Одна из самых популярных опер Моцарта о природе любви ставит вечные вопросы о силе чувства, искренности и доверии. Под звуки великой музыки Моцарта герои «Так поступают все женщины» проходят через «Школу влюбленных» (один из вариантов названия оперы). Два молодых человека, Феррандо (тенор Даниэль Беле) и Гульельмо (баритон Алессию Ардуини), решают проверить подлинность чувств своих возлюбленных, Фьордилиджи (сопрано Корин Уинтерс) и Дорабеллы (меццо-сопрано Анджела Брауэр), и их способность хранить верность. Испытание чувств приводит к поистине неожиданной развязке.

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Продолжительность 3 часа 30 минут
Год выпуска 2016
Возраст 12+
Режиссер
Ян Филипп Глогер
В ролях
Коринна Уинтерс
Анджела Брауэр
Даниэль Беле
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Так поступают все женщины 1 постер
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