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Киноафиша Фильмы Уилсон Цитаты из фильма Уилсон

Цитаты из фильма Уилсон

Wilson Все мы хотим, чтобы нас любили такими, какие мы есть, но в этом мире это почти невозможно, потому что мы все слишком невыносимы. Знаешь, надо просто извлекать максимум из того, что у нас есть.
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