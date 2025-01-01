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Уилсон
Цитаты из фильма Уилсон
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Цитаты
Wilson
Все мы хотим, чтобы нас любили такими, какие мы есть, но в этом мире это почти невозможно, потому что мы все слишком невыносимы. Знаешь, надо просто извлекать максимум из того, что у нас есть.
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🤔
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