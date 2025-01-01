Сейчас люди делают больше фотографий, чем когда-либо прежде — миллиарды снимков, но нет ни слайдов, ни отпечатков. Только данные. Электронная пыль. Спустя годы, когда нас раскопают, не найдут ни одной фотографии, ни следа того, кто мы были и как жили.