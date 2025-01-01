BenМы все так боимся времени, того, как оно уходит и как всё исчезает. Вот почему мы фотографы. Мы по натуре хранители. Мы делаем снимки, чтобы остановить время, сохранить моменты навечно. Осязаемая человеческая природа.
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BenСейчас люди делают больше фотографий, чем когда-либо прежде — миллиарды снимков, но нет ни слайдов, ни отпечатков. Только данные. Электронная пыль. Спустя годы, когда нас раскопают, не найдут ни одной фотографии, ни следа того, кто мы были и как жили.
BenПозволь сказать тебе кое-что. Счастье — это фигня. Великий миф конца двадцатого века. Ты думаешь, Пикассо был счастлив? Хемингуэй? Хендрикс? Они были несчастными ублюдками. Ни одно стоящее произведение искусства никогда не создавалось из счастья. Могу тебе это гарантировать. Амбиции, нарциссизм, секс, ярость. Вот что движет каждым великим художником, каждым великим человеком. Дыра, которую нельзя заполнить. Вот почему мы все такие несчастные му#аки.
BenКак бы ни выглядело что-то хорошо, настоящему не сравниться.
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BenПозволь сказать тебе кое-что: счастье — это чепуха. Великий миф XX века. Думаешь, Пикассо был счастлив? Хемингуэй? Хендрикс? Они были несчастными у#бками. Ни один стоящий шедевр не был создан на радости. Это я тебе говорю.