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Киноафиша Фильмы Кодахром Цитаты из фильма Кодахром

Цитаты из фильма Кодахром

Ben Мы все так боимся времени, того, как оно уходит и как всё исчезает. Вот почему мы фотографы. Мы по натуре хранители. Мы делаем снимки, чтобы остановить время, сохранить моменты навечно. Осязаемая человеческая природа.
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Ben Сейчас люди делают больше фотографий, чем когда-либо прежде — миллиарды снимков, но нет ни слайдов, ни отпечатков. Только данные. Электронная пыль. Спустя годы, когда нас раскопают, не найдут ни одной фотографии, ни следа того, кто мы были и как жили.
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Matt Ryder Ты когда-нибудь счастлив, Бен?
Ben Позволь сказать тебе кое-что. Счастье — это фигня. Великий миф конца двадцатого века. Ты думаешь, Пикассо был счастлив? Хемингуэй? Хендрикс? Они были несчастными ублюдками. Ни одно стоящее произведение искусства никогда не создавалось из счастья. Могу тебе это гарантировать. Амбиции, нарциссизм, секс, ярость. Вот что движет каждым великим художником, каждым великим человеком. Дыра, которую нельзя заполнить. Вот почему мы все такие несчастные му#аки.
Matt Ryder Так ты знаешь, что ты несчастный му#ак.
Ben Что? Ты считаешь меня идиотом? Конечно, знаю.
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Ben Как бы ни выглядело что-то хорошо, настоящему не сравниться.
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Ben Позволь сказать тебе кое-что: счастье — это чепуха. Великий миф XX века. Думаешь, Пикассо был счастлив? Хемингуэй? Хендрикс? Они были несчастными у#бками. Ни один стоящий шедевр не был создан на радости. Это я тебе говорю.
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Zoe Kern Веди себя прилично.
Ben У меня нет времени вести себя прилично, я умираю.
Matt Ryder Да блин, ты был му#аком задолго до того, как у тебя появился рак.
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Matt Ryder Это был мой последний шанс увидеть, эээ... и понять, как ты по сравнению с этим колоссальным убл#дком, которого я ненавидел все эти годы?
Ben Как я справляюсь?
Matt Ryder Держишься достойно.
Ben [шёпотом себе] Знаю.
[обращаясь к Мэтту]
Ben Хочешь знать, что самое грустное? Я, честно говоря, пытался.
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Ben Тебе нравятся сломанные женщины?
Matt Ryder Нет, тебе нравится ломать их.
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Ben Что ты будешь делать, Дин, а? Что ты будешь делать, подойдёшь сюда и ударишь меня?
Uncle Dean Больше не на что бить.
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Ben Вся сексуальная галактика выстроилась в ряд. Не смог провернуть дело? Тебе что, посадочные огни между ног нужны?
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Jasper У тебя просто огромные яйца, да?
Matt Ryder Да. Они делают мой х###ь *по-настоящему* маленьким.
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Zoe Kern Люди меняются.
Ben Бен, Мэтт Райдер: Нет, не меняются.
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Zoe Kern Ни к чему хорошему не приводит жизнь прошлым, правда?
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Zoe Kern На миг мне показалось, что я всё контролирую, что я кто-то, с кем нужно считаться.
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Zoe Kern Ничего хорошего не выйдет из того, чтобы жить прошлым, знаешь.
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Ben Твоя помощница только что сказала, что ты больше не обрабатываешь Кодахром.
Dwayne Она уволена.
[Обращается к «помощнице».]
Dwayne Ты уволена.
Dwayne's Daughter [Кивает, улыбается] Хорошо, пап.
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