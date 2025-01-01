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Киноафиша Фильмы Царь обезьян: Начало легенды Цитаты из фильма Царь обезьян: Начало легенды

Цитаты из фильма Царь обезьян: Начало легенды

Tang Seng Ты высасываешь жизни других, чтобы сохранить свою. Я не вижу между вами и монстрами никакой разницы!
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