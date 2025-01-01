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Царь обезьян: Начало легенды
Цитаты из фильма Царь обезьян: Начало легенды
Цитаты из фильма Царь обезьян: Начало легенды
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Цитаты
Tang Seng
Ты высасываешь жизни других, чтобы сохранить свою. Я не вижу между вами и монстрами никакой разницы!
🧡
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