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Киноафиша Фильмы Гостья из будущего Цитаты из фильма Гостья из будущего

Цитаты из фильма Гостья из будущего

Alisa Ты, наверное, никогда не была влюблена.
Yulya А ты?
Alisa Я забыла.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Fima Korolyov Все бабушки меня любят, потому что у меня хороший аппетит.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
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