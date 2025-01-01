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Гостья из будущего
Цитаты из фильма Гостья из будущего
Цитаты из фильма Гостья из будущего
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Цитаты
Alisa
Ты, наверное, никогда не была влюблена.
Yulya
А ты?
Alisa
Я забыла.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Fima Korolyov
Все бабушки меня любят, потому что у меня хороший аппетит.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
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