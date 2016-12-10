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Арбузные корки
Отзывы о фильме «Арбузные корки»
Арбузные корки
2016 / Россия
4.9
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 4.9
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khalisi111
10 декабря 2016, 01:07
Фильм на 10 баллов !!! Начну с того , что у меня сын подросток, 17 лет. Гаджеты , видо, сэлфи и вся фигня в тему и так просто (не задумываясь) это их тема, хотя зачастую взрослые дяди и тети тоже страдают этой напастью! Так вот о фильме: в начале может показаться , что нудняк, ан нет!!! Затея показать сюжет от трёх лиц сама по себе не нова, но учитывая , что это наши актёры ( все таки русский характер и эмоции другим нациям не понять и не передать на экране) и сама сюжетная линия начинает держать буквально через минут 20-30, я оч люблю такой жанр в кинематографии и оч много смотрю такие фильмы где сначала не очень понятно что к чему и как это все закончится, поэтому зачастую смотря подобное, я уже предугадываю финал! Но это ни коем образом не относится к "Арбузным коркам"!!!!! Финал меня меня потряс!!! До сих пор остаюсь под впечатлением !!! Как сейчас все просто и пистолет не нужен!!! Просто нужен телефон и интернет, чтоб чья то жизнь закончилась!!! Причём до самого финала фильма все мои теперешние умозаключения меня не мучали!!! кстати о звуке, тут читала о том что качество не то, а мне показалось , что это типо фишка такая, от первого героя звук чуть хуже, от второго лучше, а с третьего раза все фразы более чем понятны!!! Короче фильм супер!!! Всем родителям подростков и им самим( сынку настоятельно порекомендовала посмотреть ) советую!!! Большой респект режиссёру и съёмочной группе!!! Молодцы ребята!!!!
10 декабря 2016, 01:07
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