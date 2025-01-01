Torir Не выступай против богов, Сигурд! Один послал нам мальчика живым. Сам владыка нежити не хотел, чтобы он утонул. Ни твой меч, ни устье моря не могли его поранить. Он принесёт нам удачу. Видишь? Уже 8 дней мы гребём, а теперь Один послал нам ветер! Разве это не знак?