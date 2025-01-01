TorirНе выступай против богов, Сигурд! Один послал нам мальчика живым. Сам владыка нежити не хотел, чтобы он утонул. Ни твой меч, ни устье моря не могли его поранить. Он принесёт нам удачу. Видишь? Уже 8 дней мы гребём, а теперь Один послал нам ветер! Разве это не знак?
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SigurdТолько датчане так спешат украсть чужую добычу.
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EinarПочему ты меня предал? Зачем позвал сюда? Ты — волк!
GuttormСмотри, он в оружейной!
Einar[Видя страдания Сигни]Не вини себя, Сигни. Он не понимает, что для него лучше. Теперь он может быть здесь с нами и с тобой!