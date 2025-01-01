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Киноафиша Фильмы И на камнях растут деревья Цитаты из фильма И на камнях растут деревья

Цитаты из фильма И на камнях растут деревья

Torir Не выступай против богов, Сигурд! Один послал нам мальчика живым. Сам владыка нежити не хотел, чтобы он утонул. Ни твой меч, ни устье моря не могли его поранить. Он принесёт нам удачу. Видишь? Уже 8 дней мы гребём, а теперь Один послал нам ветер! Разве это не знак?
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Sigurd Только датчане так спешат украсть чужую добычу.
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Einar Почему ты меня предал? Зачем позвал сюда? Ты — волк!
Guttorm Смотри, он в оружейной!
Einar [Видя страдания Сигни] Не вини себя, Сигни. Он не понимает, что для него лучше. Теперь он может быть здесь с нами и с тобой!
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