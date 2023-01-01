Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нейросеть" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Одиссея капитана Блада Одиссея капитана Блада
Киноафиша Фильмы Одиссея капитана Блада Одиссея капитана Блада, 1991: актеры и роли
Одиссея капитана Блада 1991 / СССР / Франция
6.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Одиссея капитана Блада, 1991: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Андрей Праченко Andrei Prachenko
В ролях
Валери Жанне Леонид Ярмольник Леонид Ярмольник Leonid Yarmolnik Альберт Филозов Альберт Филозов Георгий Дворников Georgiy Dvornikov Виктор Демерташ Viktor Demetrash Расми Джабраилов
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри
2023, Франция, биография, драма, исторический
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Два, три, демон, приди!
Два, три, демон, приди!
2023, Австралия, ужасы, триллер
Мег 2: Бездна
Мег 2: Бездна
2023, США / Китай, фантастика, ужасы, боевик
Индиана Джонс и колесо судьбы
Индиана Джонс и колесо судьбы
2023, США, боевик, приключения
Мой Хатико
Мой Хатико
2023, Китай, мелодрама
Элементарно
Элементарно
2023, США, приключения, анимация, комедия
Заложники
Заложники
2023, США, триллер
Чижик-Пыжик возвращается
Чижик-Пыжик возвращается
2023, Россия, семейный, детектив
Руслан и Людмила. Больше, чем сказка
Руслан и Людмила. Больше, чем сказка
2023, Россия, анимация
Related video
Идеальное тело, роскошная шевелюра: молодой Градский сводит с ума красотой (фото)
Вот какими будут отношения с мужчиной Козерогом: 10 раз подумайте
За Коренева обидно: Ихтиандра в новом «Человеке-амфибии» доверили сыграть китаянке
Жаль, но ничего уже не исправить: Навка высказалась о болезненном расставании
Вдова Гайдая в 92 года ходит на каблуках: эта хитрость держит Гребешкову в тонусе
Пугачева и рядом не стояла: внешний вид 70-летней Понаровской заставил народ ахнуть
Помните скандальный развод Баскова с женой? Вот что выяснилось об измене Шпигель
Съемки в фильме «Усатый нянь» превратились в кромешный ад: вы точно не знали, через что прошел Проханов
А ведь ей уже 85 лет! Не поверите глазам, увидев пожилую мать Алены Свиридовой
Проиграла в генетическую лотерею: внучке 93-летней Солохи не досталась бабушкина красота
Забавный тест: кто вы из монстров Скуби-Ду?
От пророчества Пугачевой мурашки по коже: никто не верил, а оно сбылось
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше