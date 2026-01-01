5 устройств, которые нельзя отключать из розетки: запомните это раз и на всю жизнь

Жалею, что выбрасывала банки из-под кофе – теперь берегу каждую: нашла крутое применение на кухне

Заметите эти два слова в составе – выбрасывайте мороженое в помойку: как распознать «паленый» пломбир за пару секунд

На эту сюжетную дыру в «Истории игрушек» Pixar закрывали глаза 31 год: в 5 части объяснили так, что хочется похлопать

863 тысячи россиян оценили отечественный триллер на 7.8: его не поставить фоном — держит за горло до финала

Бесспорно, «Ликвидация» — шедевр: но вы видели 5 других лучших фильмов Урсуляка?

Netflix заплатил $1 млн за этот российский sci-fi сериал: «держит в напряжении до конца» – рейтинг 7.9 оправдан

Новый шпионский триллер «Пони» неожиданно закрыли — даже Мать драконов не спасла: «Играет она очень плохо: постоянные кривлянья, истерики»

Тест для тех, кто знает фильмы Рязанова вдоль и поперек: 7 вопросов покажут, кто тут настоящий фанат

«Туда не ходи, сюда ходи...» – тест проходи: продолжите 8 фраз из культовых фильмов СССР