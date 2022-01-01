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SИSTEMA. Шоу братьев Запашных SИSTEMA. Шоу братьев Запашных
Киноафиша Фильмы SИSTEMA. Шоу братьев Запашных Отзывы о фильме «SИSTEMA. Шоу братьев Запашных»
SИSTEMA. Шоу братьев Запашных 2016 / Россия
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Отзывы о фильме «SИSTEMA. Шоу братьев Запашных»

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Российское ТВ еще с начала 2000-х пестрит именами братьев Запашных, известных дрессировщиков и цирковых артистов. На ТВ Аскольд и Эдгард сражаются в кулинарном поединке, острят в КВН и «Comedy Woman», катаются на коньках, в общем, занимаются всем, кроме своей основной профессии, но это совсем не совпадает с их закадровой действительностью. Так что, кажется, братья решили наконец прервать череду минутных развлекательных программ масштабным цирковым зрелищем, показав на большом экране…

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