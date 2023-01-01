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Тихое сердце Тихое сердце
Киноафиша Фильмы Тихое сердце Тихое сердце, 2014: актеры и роли
Stille hjerte Тихое сердце 2014 / Дания
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14 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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Тихое сердце, 2014: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Билле Аугуст Билле Аугуст Bille August
В ролях
Гита Нёрбю Гита Нёрбю Ghita Nørby Мортен Грунвальд Паприка Стеэн Паприка Стеэн Paprika Steen Даница Чурчич Даница Чурчич Danica Curcic Йенс Альбинус Jens Albinus Йохан Филип Асбек Йохан Филип Асбек Johan Philip Asbæk
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