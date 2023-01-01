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Тихое сердце
Тихое сердце, 2014: актеры и роли
Stille hjerte
Тихое сердце
2014 / Дания
7.1
Оцените
14
голосов
Рейтинг IMDb: 7.1
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Тихое сердце, 2014: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Билле Аугуст
Bille August
В ролях
Гита Нёрбю
Ghita Nørby
Мортен Грунвальд
Паприка Стеэн
Paprika Steen
Даница Чурчич
Danica Curcic
Йенс Альбинус
Jens Albinus
Йохан Филип Асбек
Johan Philip Asbæk
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