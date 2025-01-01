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Киноафиша Фильмы Биби и Тина Цитаты из фильма Биби и Тина

Цитаты из фильма Биби и Тина

Bibi Blocksberg Алекс и ты — вы неразлучны. Как два сапога — пара.
Tina Martin А?
Bibi Blocksberg Как Леди и Бродяга.
Tina Martin Собаки?
Bibi Blocksberg Как кетчуп и майонез.
Tina Martin Что?
Bibi Blocksberg Ну, Ромео и Джульетта.
Tina Martin Они в конце умирают.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Bibi Blocksberg Но может быть, Алекс сегодня вечером будет свободен, и мы сможем пойти к Зокке.
Tina Martin Всё в порядке, Биби. У меня просто плохое настроение. Виноват пубертат, если хочешь.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
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