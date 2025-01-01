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Киноафиша Фильмы Пинк Флойд: Концерт в Помпеи Цитаты из фильма Пинк Флойд: Концерт в Помпеи

Цитаты из фильма Пинк Флойд: Концерт в Помпеи

Roger Waters Мне нравится думать, что устрицы превосходят национальные границы.
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David Gilmour Большинство думают, что мы — группа, сильно связанная с наркотиками. Конечно, это не так. Вы можете нам доверять.
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Roger Waters [после неудачной записи партии гитары Дэвида]
[по студийному интеркому]
Roger Waters Эм, фидбэк, Дэйв.
David Gilmour Не обращай внимания. Чёрт возьми. Что такое рок-н-ролл без фидбэка?
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Nick Mason Я возьму яйца, колбаски, картошку фри и фасоль, и чай.
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Roger Waters Это как если дать человеку гитару Les Paul — и он сразу становится Эриком Клэптоном, но, конечно, это не так. А если дать человеку усилитель и синтезатор, он не превращается, ну, в кого-то там; он не становится нами.
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Nick Mason Я хочу пирог, но без корки!
Roger Waters Мне... мне всё равно, какой кусок достанется.
Nick Mason Без корки!
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Roger Waters Вся эта медийная ерунда не имеет никакого значения. Если люди приходят на концерт и им не нравится, они больше не возвращаются.
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Nick Mason Мы отмечаем некую эру. Мы на грани превратиться в реликт прошлого. И для некоторых мы — их детство 1967 года.
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Director Что это за фильм, над которым ты работаешь?
David Gilmour [смеётся] Ты-то должен знать, ты же режиссёр!
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Roger Waters Не говори мне, что они не могут наскрести денег на усилитель. Да ну, ерунда.
David Gilmour Ерунда. Мы начинали всего с оборудования на десять фунтов.
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