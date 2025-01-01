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Киноафиша Фильмы Похитители тел Цитаты из фильма Похитители тел

Цитаты из фильма Похитители тел

Carol Malone Куда ты пойдёшь, где будешь бегать, где спрячешься? Никуда... Потому что таких, как ты, больше нет.
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Carol Malone [По телефону] Семь пятьдесят девять, сектор С.
Steve Malone [Бежит вниз по лестнице] Кэрол! Нам надо идти, нам нужно отсюда! Прямо сейчас!
Carol Malone Послушай меня, Стив.
Steve Malone Нет, ты не понимаешь! Нам нужно идти!
Carol Malone Куда идти?
Steve Malone Нет, нам нужно идти! Ты о чём, блин?
Carol Malone Стив, это важно. Куда идти? Правильно, куда идти? То, что случилось в твоей комнате... Ты слушаешь? То, что случилось в твоей комнате — не единичный случай. Это происходит везде.
Steve Malone О чём ты говоришь?
Carol Malone Итак, куда ты пойдёшь? Куда убежишь? Где спрячешься? Никуда, потому что таких, как ты, больше не осталось. Вот именно...
Steve Malone [Понимает, что Кэрол — покорительница] О, боже.
Carol Malone Вот так, хорошо, теперь ты слушаешь, это очень хорошо. Ладно, я знаю, что ты напуган, Стив. Я знаю, что тебе страшно. Это нормально, я понимаю. Ты в замешательстве. Позволь мне кое-что сказать, Стив. Позволь. Вся эта злость, страх, замешательство — всё это растает. Всё пройдёт, Стив. Ты уснёшь, проснёшься. Всё просто. Утром ты проснёшься и почувствуешь себя прекрасно. Мы будем вместе, мы будем связаны, мы будем близки. Больше не будет страха. Давай, пойдем спать, Стив...
Steve Malone [Начинает плакать]
Marti Malone [Бежит вниз по лестнице] Папа!
Steve Malone Отойди от меня! Отойди от моих детей!
Carol Malone [Кричит, чтобы предупредить других покорителей]
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Major Collins Мы им устроим ад, Мэлоун! Покажем, из какого теста сделан человеческий род!
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Marti Malone [рассказчик] Говорили, что никто нам не поверит, кто поверит в такую безумную историю? Я сам с трудом верил. Они уничтожили всех, кого я любил. Наша реакция была естественной. Месть, ненависть, раскаяние, отчаяние, жалость... и больше всего — страх. Я помню, как испытывал всё это, глядя на взрывы бомб.
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Генерал Платт Мы поняли... важна раса. А не отдельный человек.
Майор Коллинз Отдельный человек *всегда* важен.
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Tim Young Теперь мы одна большая счастливая семья.
Pete Счастливая? Что это такое?
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Andy Malone Я не вру, Марти.
Marti Malone Никто не говорил, что ты врёшь. У меня тоже были кошмары в твоём возрасте, они проходят сами.
Andy Malone Она не мама, Марти.
Marti Malone Она твоя мама, она тебя очень любит.
Andy Malone Моя мама умерла.
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Major Collins Меня интересует, какое воздействие эти химикаты могут оказывать на людей.
Steve Malone Воздействие? Слушай, здесь на базе полно химикатов, и все они довольно токсичны. Физически последствия могут быть разрушительными.
Major Collins Я не про физическое воздействие, я говорю о психологических эффектах.
Steve Malone Не понимаю, к чему ты клонишь.
Major Collins Могут ли они влиять на работу мозга, вмешиваться в хемо-нейрологические процессы? Вызывать психозы, паранойю... наркофобии?
Steve Malone Я химик, а не психиатр, понятия не имею.
Major Collins Проще говоря — могут ли они изменить восприятие человеком реальности? Буду откровенен: я вижу в лазарете людей с ярко выраженными бредовыми фиксациями. Людей, боящихся спать, бояться близких, бояться самих себя, проявляющих паранойю по отношению к другим, к чужим личностям. У меня тут целый лагерь очень странных людей.
Steve Malone Не знаю, что ты там видишь, но это не из-за ПХБ. Этот симптом не связан с ними.
Major Collins Мне нужно, чтобы ты держал меня в курсе своих исследований. Меня беспокоят эти... люди.
[поворачивается и уходит]
Steve Malone [про себя] Тебе бы в отпуск, доктор.
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Marti Malone [рассказчик] С чего начать? Не знаю, наверное, с мысли, что иногда происходят вещи, которые мы не понимаем. Может, не стоит пытаться их понять. Моему отцу поручили проверить военный южный сектор EPA. Моя мачеха, брат и я должны были почти два месяца провести в дороге вместе с ними. Поверьте, быть запертым в машине с шестилетним ребёнком и женщиной, которая заменила твою маму, — это не просто. Хотя, с другой стороны, меня никто не спрашивал, чего я хочу летом. Пожалуй, всё происходит не просто так, даже если тебе не нравится причина.
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Soldier Gas Station [прижимает Марти к двери, закрывая ей рот рукой] Ты боишься, да? Вот и хорошо! Они там, они повсюду! Они берут тебя, когда ты спишь! Они берут тебя, когда ты спишь, слышишь? Убирайся, убирайся, или ты будешь следующей!
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Jenn Platt [шёпотом вверху по лестнице, держит стакан мамы] Попробуй. На вкус.
Marti Malone [делает глоток] Это вода.
Jenn Platt Верно, это вода, а в этом стакане всегда водка.
Marti Malone Может, она завязала.
Jenn Platt Нет, если бы она завязала, то уже бы по стенам лезла.
Mrs. Platt [кричит вверх по лестнице] Дженн, я ухожу.
Jenn Platt Куда ты?
Mrs. Platt Мы сходим сыграть в бридж к Смайтам.
[уходит с другими женщинами]
Marti Malone [Дженн бросает ей взгляд] Что?
Jenn Platt Она не умеет играть в бридж.
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Marti Malone Они тебя ловят, когда ты спишь.
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Marti Malone Папа?
Steve Malone Сейчас не хочу с тобой разговаривать, я очень зол на тебя.
Marti Malone Папа, пожалуйста...
Steve Malone Нет, я тебе не доверяю, ты пришёл домой пьяный и на час позже.
Marti Malone Я не пьяный.
Steve Malone Ты не пьян, а знаешь этого парня сто лет...
Marti Malone Я выпил ОДИН чёртов пивко и пришёл домой всего на ПОЛЧАСА позже! И что с того, я не какой-то чёртов десятилетний ребёнок!
Steve Malone [схватывает её] НЕ разговаривай со мной в таком тоне, так нельзя.
Marti Malone Почему нет? Это единственный раз, когда ты меня слушаешь.
Steve Malone Это не так, и ты это знаешь.
Marti Malone Бред! Ты никогда меня не слушаешь, не понимаю, зачем я вообще с тобой разговариваю.
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Marti Malone Не могу дождаться, когда мне исполнится 18.
Steve Malone Почему? Думаешь, ты перестанешь быть моей дочкой?
Marti Malone Нет, я всё равно буду твоей дочкой, просто слушать тебя не буду.
Steve Malone Ты и так меня не слушаешь. Слушай, если так хочешь уйти, не жди 18, просто уходи сейчас.
Marti Malone Тебе это нравится, да? Тогда вас останется трое.
[уходит из-за стола]
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Jenn Platt [находит маму без сознания на диване с зажжённой сигаретой в руке] Посмотри на эту хрень, вот почему у моего папы бессонница — он боится, что она во сне сожжёт весь дом к чёртям.
[затягивается сигаретой]
Jenn Platt Мама, это Марти, Марти, это моя мама.
[берёт стакан мамы]
Jenn Platt Водка, хочешь?
[Марти отказывается]
Jenn Platt Хм, мама — алкоголичка, по мнению экспертов, значит, я тоже буду.
[делает глоток]
Jenn Platt Пойдём.
Marti Malone Приятно познакомиться, миссис Платт.
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Marti Malone Они ловят тебя, когда спишь... но не можешь бодрствовать вечно.
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