Carol Malone [По телефону] Семь пятьдесят девять, сектор С.

Steve Malone [Бежит вниз по лестнице] Кэрол! Нам надо идти, нам нужно отсюда! Прямо сейчас!

Carol Malone Послушай меня, Стив.

Steve Malone Нет, ты не понимаешь! Нам нужно идти!

Carol Malone Куда идти?

Steve Malone Нет, нам нужно идти! Ты о чём, блин?

Carol Malone Стив, это важно. Куда идти? Правильно, куда идти? То, что случилось в твоей комнате... Ты слушаешь? То, что случилось в твоей комнате — не единичный случай. Это происходит везде.

Steve Malone О чём ты говоришь?

Carol Malone Итак, куда ты пойдёшь? Куда убежишь? Где спрячешься? Никуда, потому что таких, как ты, больше не осталось. Вот именно...

Steve Malone [Понимает, что Кэрол — покорительница] О, боже.

Carol Malone Вот так, хорошо, теперь ты слушаешь, это очень хорошо. Ладно, я знаю, что ты напуган, Стив. Я знаю, что тебе страшно. Это нормально, я понимаю. Ты в замешательстве. Позволь мне кое-что сказать, Стив. Позволь. Вся эта злость, страх, замешательство — всё это растает. Всё пройдёт, Стив. Ты уснёшь, проснёшься. Всё просто. Утром ты проснёшься и почувствуешь себя прекрасно. Мы будем вместе, мы будем связаны, мы будем близки. Больше не будет страха. Давай, пойдем спать, Стив...

Marti Malone [Бежит вниз по лестнице] Папа!

Steve Malone Отойди от меня! Отойди от моих детей!