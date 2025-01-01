Carol Malone
[По телефону]
Семь пятьдесят девять, сектор С.
Steve Malone
[Бежит вниз по лестнице]
Кэрол! Нам надо идти, нам нужно отсюда! Прямо сейчас!
Carol Malone
Послушай меня, Стив.
Carol Malone
Куда идти?
Carol Malone
Стив, это важно. Куда идти? Правильно, куда идти? То, что случилось в твоей комнате... Ты слушаешь? То, что случилось в твоей комнате — не единичный случай. Это происходит везде.
Carol Malone
Итак, куда ты пойдёшь? Куда убежишь? Где спрячешься? Никуда, потому что таких, как ты, больше не осталось. Вот именно...
Steve Malone
[Понимает, что Кэрол — покорительница]
О, боже.
Carol Malone
Вот так, хорошо, теперь ты слушаешь, это очень хорошо. Ладно, я знаю, что ты напуган, Стив. Я знаю, что тебе страшно. Это нормально, я понимаю. Ты в замешательстве. Позволь мне кое-что сказать, Стив. Позволь. Вся эта злость, страх, замешательство — всё это растает. Всё пройдёт, Стив. Ты уснёшь, проснёшься. Всё просто. Утром ты проснёшься и почувствуешь себя прекрасно. Мы будем вместе, мы будем связаны, мы будем близки. Больше не будет страха. Давай, пойдем спать, Стив...
Carol Malone
[Кричит, чтобы предупредить других покорителей]