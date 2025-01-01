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Розовый
Цитаты из фильма Розовый
Цитаты из фильма Розовый
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Цитаты
Deepak Sehgal
«Нет» значит нет, и когда кто-то говорит «нет», ты останавливаешься.
🧡
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