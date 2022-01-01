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Розовый
Музыка из фильма «Розовый» (2016)
Pink
Розовый
2016 / Индия
8.1
Оцените
14
голосов
Рейтинг IMDb: 8.1
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Музыка из фильма «Розовый» (2016)
Вся информация о фильме
Pink (Original Motion Picture Soundtrack)
4 композиции. Faiza Mujahid, Qurat Ul Ain Balouch, Anupam Roy, Jonita Gandhi, Epr Iyer
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Название
Исполнитель / Композитор
Время
1
Jeenay De Mujhe
Faiza Mujahid
3:58
2
Kaari Kaari
Qurat Ul Ain Balouch / Shantanu Moitra
6:27
3
Tujhse Hi Hai Roshni
Anupam Roy
4:28
4
Pink
Jonita Gandhi, Epr Iyer / Irshad Kamil
3:47
Доступен список песен из фильма «Розовый» (2016) на портале о кино «Киноафиша». Популярные саундтреки из фильма «Розовый» на разных языках бесплатны для онлайн прослушивания.
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