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Розовый Розовый
Киноафиша Фильмы Розовый Музыка из фильма «Розовый» (2016)
Pink Розовый 2016 / Индия
8.1 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 8.1
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Музыка из фильма «Розовый» (2016)

Вся информация о фильме
Pink (Original Motion Picture Soundtrack)
Pink (Original Motion Picture Soundtrack) 4 композиции. Faiza Mujahid, Qurat Ul Ain Balouch, Anupam Roy, Jonita Gandhi, Epr Iyer
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Название Исполнитель / Композитор Время
1 Jeenay De Mujhe Faiza Mujahid 3:58
2 Kaari Kaari Qurat Ul Ain Balouch / Shantanu Moitra 6:27
3 Tujhse Hi Hai Roshni Anupam Roy 4:28
4 Pink Jonita Gandhi, Epr Iyer / Irshad Kamil 3:47
Доступен список песен из фильма «Розовый» (2016) на портале о кино «Киноафиша». Популярные саундтреки из фильма «Розовый» на разных языках бесплатны для онлайн прослушивания.
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