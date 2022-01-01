Борис Акунин: Чайка, 2016

Борис Акунин любит сочинять детективы. Как и некоторые другие прославленные мастера этого жанра, он придумал героя, который способен раскрыть любое преступление. Даже если оно сочинено другим автором — Антоном Павловичем Чеховым. Да-да! Акунин присвоил себе чеховский сюжет и написал продолжение «Чайки», в котором его любимый Фандорин расследует убийство (или самоубийство?) Константина Треплева. При этом герои его пьесы — те же, что и Чехова: Тригорин, Заречная, Аркадина, Медведенко… И даже Фандорин отыскался в чеховской «Чайке» — это доктор Дорн, по версии Бориса Акунина: каждый из восьми персонажей имел свои мотивы убить «бесталанного» паренька…