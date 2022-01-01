Наша рецензия

В прокат выходит лента «В фокусе» от режиссёра Педро Морелли, который до её появления на свет ещё не успел засветиться на международном кинорынке. Фильм в 2015 году был представлен на Международном кинофестивале в Торонто, однако до России добрался спустя почти год. И его отечественный релиз не может не радовать. Эмма работает в компании по производству резиновых женщин, а в свободное время рисует комикс, главным героем в котором является мужчина её мечты. Однако из-за того, что…