Casper Да, ну, рад, что хоть кто-то доволен.

Chris Carson Эй, Каспер. Ты слышал? Папа и я сегодня идём на бейсбольный тир.

Casper Тогда хорошо, что я заскочил сейчас. Меня только что выставили. Так что я уезжаю из города насовсем.

Chris Carson Ты не можешь уезжать. Что случилось?

Casper Да я никчёмный призрак.

Chris Carson Нет, не такой ты. Слушай, ты же умеешь исчезать.

Chris Carson Ну и что? Это единственный трюк, который я знаю.

Chris Carson Разве трио тебе не помогало?

Casper Нет. Они меня бросили. Говорят, я слишком добрый, чтобы чему-то научиться. Значит, я не человек, я не призрак. Я — никто.

Chris Carson Перестань. Слушай, если эти трое не помогут, помогу я.

Casper Зачем тратить время?

Chris Carson Потому что ты мой друг.

Casper Я? Правда?

Chris Carson Да. А друзья должны помогать друг другу, да?

Casper Ты не смог бы помочь даже мёртвому инопланетянину упасть.