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Киноафиша Фильмы Каспер: Начало Цитаты из фильма Каспер: Начало

Цитаты из фильма Каспер: Начало

Casper Смотрите! Призрак Элвиса!
[убегает]
Stretch А? Где Король?
Stinky Где?
Fatso Эй, идиот! Все знают, что Элвис до сих пор жив.
Stretch Найдите его!
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Kibosh Я здесь главный, и никто не прогуливает тренировки, особенно такие сопливые, как Картер!
Snivel Это, э-э, Каспер, сэр.
Kibosh Тишина! Когда мне понадобится помощь, я выбью её из тебя!
Snivel Конечно, о нежный.
Kibosh Теперь, насчёт этого Каспера.
Snivel Каспер. Простите.
Kibosh Как бы это выглядело, если бы я, могучий Кибош, отпустил какого-то зелёного новичка без обучения?
Snivel Очень неловко, сэр.
Kibosh Неловко? Это позор! Почти так же плохо, как потерять след этих трёх червяков-дезертиров! Как их звали?
Snivel Вонючка, Растяпа и э... Толстячок, сэр.
Kibosh Когда я найду этих бездельников, я свяжу им задницы узлом на простыне!
Snivel Ваше давление, о великий.
Kibosh У меня нет крови! А теперь найдите этого Каспера и немедленно приведите его задницу, прогуливающую уроки, сюда!
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Casper Да, ну, рад, что хоть кто-то доволен.
Chris Carson Эй, Каспер. Ты слышал? Папа и я сегодня идём на бейсбольный тир.
Casper Тогда хорошо, что я заскочил сейчас. Меня только что выставили. Так что я уезжаю из города насовсем.
Chris Carson Ты не можешь уезжать. Что случилось?
Casper Да я никчёмный призрак.
Chris Carson Нет, не такой ты. Слушай, ты же умеешь исчезать.
Chris Carson Ну и что? Это единственный трюк, который я знаю.
Chris Carson Разве трио тебе не помогало?
Casper Нет. Они меня бросили. Говорят, я слишком добрый, чтобы чему-то научиться. Значит, я не человек, я не призрак. Я — никто.
Chris Carson Перестань. Слушай, если эти трое не помогут, помогу я.
Casper Зачем тратить время?
Chris Carson Потому что ты мой друг.
Casper Я? Правда?
Chris Carson Да. А друзья должны помогать друг другу, да?
Casper Ты не смог бы помочь даже мёртвому инопланетянину упасть.
Chris Carson Очень смешно, зефирка.
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Fatso Ква.
Stretch Чёрт...
Stinky ...засыпай...
Fatso ...ээ.
🧡
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Kibosh Как только я поймаю этого сорванца Каспера, всех вас отправят на интенсивную перевоспитательную программу.
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Kibosh Ты сказал «пропал», маленький уродец?
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Stretch [Отсылаем Каспера прочь, после того как он провалил испытание на пугало] Извини, кроха. Наши пути расходятся. Для дружелюбных призраков в этом мире нет места. Проваливай!
Stinky Давай, пошёл!
Fatso Займись чем-нибудь!
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Kibosh Проследите, чтобы вы четверо больше никогда не омрачали моей гробницы. Хахахахаха!
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Kibosh Это лучше быть важным.
Snivel [на таксофоне] Каспер в Дидстауне, и угадай, кто с ним!
Kibosh Ненавижу угадывать!
[он хлопает по столу]
Kibosh Снивел?
Snivel Прости, твой игривый. Как же я был глуп. Это призрачное трио.
Kibosh Лучше не ошибайся.
Snivel И ещё! Они учат Каспера своим неортодоксальным... ой, можно сказать, незаконным призрачным приёмам. Они надеются использовать Каспера, чтобы поставить тебя на место.
Kibosh Даже не произноси эти слова! Эти хэллоуинские уроды не смогут меня переучить! Проверь их успехи. Хочу полный отчёт завтра.
🧡
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Kibosh Человек, который учит призрачным техникам? Это необычно! Это... это неслыханно! Это...
Snivel Не по-американски?
Kibosh Отвратительно! Следите за ними. Я уже выезжаю.
🧡
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Kibosh О, всё гораздо хуже. Гораздо хуже!
Stretch Растяжка, Вонючка, Толстяк: Кибош?
Kibosh Считай, что так и есть!
Snivel Видишь? Я же говорил, они здесь. Поймал их с поличным!
Kibosh Так где Крайслер?
Snivel Каспер. Эм, он, ээ...
Kibosh Найдите его!
Snivel Ай! Да ты меня за...!
Stinky Большой К. Какая неожиданность!
Stretch Ты выглядишь, э-э... подтянутым.
Kibosh Тишина! Я искал вас, бездельники, слишком долго!
[он запирает Трио в клетке]
Stretch Не в клетку!
Stinky Я ненавижу эту клетку!
Fatso Никакого простора для ног!
Kibosh А теперь найдём твою маленькую протеже — Канкер. Хахахаха!
🧡
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