Casper
Да, ну, рад, что хоть кто-то доволен.
Chris Carson
Эй, Каспер. Ты слышал? Папа и я сегодня идём на бейсбольный тир.
Casper
Тогда хорошо, что я заскочил сейчас. Меня только что выставили. Так что я уезжаю из города насовсем.
Chris Carson
Ты не можешь уезжать. Что случилось?
Casper
Да я никчёмный призрак.
Chris Carson
Нет, не такой ты. Слушай, ты же умеешь исчезать.
Chris Carson
Ну и что? Это единственный трюк, который я знаю.
Chris Carson
Разве трио тебе не помогало?
Casper
Нет. Они меня бросили. Говорят, я слишком добрый, чтобы чему-то научиться. Значит, я не человек, я не призрак. Я — никто.
Chris Carson
Перестань. Слушай, если эти трое не помогут, помогу я.
Casper
Зачем тратить время?
Chris Carson
Потому что ты мой друг.
Casper
Я? Правда?
Chris Carson
Да. А друзья должны помогать друг другу, да?
Casper
Ты не смог бы помочь даже мёртвому инопланетянину упасть.
Chris Carson
Очень смешно, зефирка.