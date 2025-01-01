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Розетта
Цитаты из фильма Розетта
Цитаты из фильма Розетта
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Цитаты
Rosetta
Тебя зовут Розетта. Меня зовут Розетта. Ты нашла работу. Я нашла работу. У тебя есть друг. У меня есть друг. У тебя нормальная жизнь. У меня нормальная жизнь. Ты не впадёшь в рутину. Я не впаду в рутину. Спокойной ночи. Спокойной ночи.
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