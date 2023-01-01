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Розетта
Киноафиша Фильмы Розетта Розетта, 1999: актеры и роли
Rosetta Розетта 1999 / Франция / Бельгия
7.5 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
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Розетта, 1999: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Жан-Пьер Дарденн Жан-Пьер Дарденн Jean-Pierre Dardenne Люк Дарденн Люк Дарденн Luc Dardenne
В ролях
Эмили Декьенн Эмили Декьенн Émilie Dequenne Фабрицио Ронджоне Фабрицио Ронджоне Fabrizio Rongione Анн Йерно Оливье Гурме Оливье Гурме Olivier Gourmet Бернар Марбэ Bernard Marbaix
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