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Тарантелла поздней осени
Тарантелла поздней осени, 2016
2016 / Украина
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Жанр:
драма
мюзикл
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О фильме
Фильм рассказывает о судьбах воспитанников музыкальной школы имени Столярского.
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Продолжительность
1 час 2 минуты
Год выпуска
2016
Возраст
6+
Режиссер
Игорь Козлов-Петровский
Все актеры и съемочная группа
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