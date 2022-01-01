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Тарантелла поздней осени, 2016

2016 / Украина
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О фильме

Фильм рассказывает о судьбах воспитанников музыкальной школы имени Столярского.

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Продолжительность 1 час 2 минуты
Год выпуска 2016
Возраст 6+
Режиссер
Игорь Козлов-Петровский
Все актеры и съемочная группа
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