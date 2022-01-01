Тарантелла поздней осени, 2016

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о выходе в прокат О фильме Фильм рассказывает о судьбах воспитанников музыкальной школы имени Столярского. Развернуть мало голосов Оцените 0 голосов Продолжительность 1 час 2 минуты Год выпуска 2016 Возраст 6+ Режиссер Игорь Козлов-Петровский Все актеры и съемочная группа

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