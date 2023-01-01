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Сентиментальный роман Сентиментальный роман
Киноафиша Фильмы Сентиментальный роман Сентиментальный роман, 1976: актеры и роли
Сентиментальный роман 1976 / СССР
6.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
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Сентиментальный роман, 1976: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Игорь Масленников Igor Maslennikov
В ролях
Елена Проклова Елена Проклова Елена Коренева Елена Коренева Николай Денисов Mykola Denysov Станислав Любшин Станислав Любшин Сергей Мигицко Сергей Мигицко Тамара Абросимова Владимир Басов Владимир Басов
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