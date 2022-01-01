Сентиментальный роман, 1976

Действие фильма разворачивается в первой половине ХХ века. Юный газетчик Шура Севастьянов знакомится с двумя подругами, окружающие прозвали их Зоя Большая и Зоя Маленькая. К первой Шура относится с презрением, ведь Зоя Большая – мещанка до мозга костей, а вторую посвящает в идеи коммунизма. Однако неожиданное чувство к Зое Большой заставляет Шуру изменить свои планы. Узнав о том, что Зою Большую хотят выдать замуж за нелюбимого человека, юноша предлагает ей жить вместе. Девушка соглашается. Однако тяга к красивой жизни оказывается сильнее, чем желание построить отношения с Шурой…