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Сентиментальный роман Сентиментальный роман
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Сентиментальный роман, 1976

1976 / СССР
6.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
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Причины посмотреть Факты О фильме

Действие фильма разворачивается в первой половине ХХ века. Юный газетчик Шура Севастьянов знакомится с двумя подругами, окружающие прозвали их Зоя Большая и Зоя Маленькая. К первой Шура относится с презрением, ведь Зоя Большая – мещанка до мозга костей, а вторую посвящает в идеи коммунизма. Однако неожиданное чувство к Зое Большой заставляет Шуру изменить свои планы. Узнав о том, что Зою Большую хотят выдать замуж за нелюбимого человека, юноша предлагает ей жить вместе. Девушка соглашается. Однако тяга к красивой жизни оказывается сильнее, чем желание построить отношения с Шурой…

  • Фильм снят по мотивам одноименного романа, написанного советской писательницей Верой Пановой. 
  • Основные съемки проходили в Симферополе. 
  • В 1976 году режиссер картины Игорь Масленников за работу над «Сентиментальным романом» получил специальный приз жюри Международного кинофестиваля в Западном Берлине. 
  • Елена Проклова (Зоя Большая) и Станислав Любшин (Андрей Кушля) в 1998 году снова встретились на съемочной площадке сериала «Чехов и Ко». 
  • Елена Коренева, исполнительница роли Зои Маленькой, впоследствии сыграла еще в одном фильме Игоря Масленникова – «Ярославна, королева Франции» (1979).

1920-е годы. Страна жила в русле «мирной» революции — бурлила молодая жизнь, не знающая усталости и компромиссов. Так же жил и молодой газетчик Шура Севастьянов — жадно, взахлеб. И вдруг… пришла к нему любовь.

6.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
Продолжительность 1 час 37 минут
Год выпуска 1976
Премьера в мире 1 декабря 1976
Возраст 6+
Режиссер
Игорь Масленников
В ролях
Елена Проклова
Елена Проклова
Елена Коренева
Елена Коренева
Николай Денисов
Станислав Любшин
Станислав Любшин
Сергей Мигицко
Сергей Мигицко
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Сентиментальный роман 1 постер
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