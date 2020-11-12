Усыновленный при рождении и с детства воспитанный аистами, юный воробей Ричи уверен, что он один из них. Но когда приходит время мигрировать в Африку, его семья вынуждена рассказать ему правду и оставить его одного в лесу, ведь он не перелетная птица и не сможет перенести столь долгий перелет. Желающий доказать всем, что он настоящий аист, Ричи решает отправиться на юг самостоятельно. Вместе с ним в это путешествие отправляется его новые друзья: эксцентричная сова Ольга, у которой есть воображаемый друг и Кики - самовлюбленный попугай, распевающий песни в стиле «диско». Удастся ли Ричи добиться своего и сможет ли он принять себя таким, каков он есть?