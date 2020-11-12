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Большая птица

, 2017
США / анимация / 18+

О фильме

 Усыновленный при рождении и с детства воспитанный аистами, юный воробей Ричи уверен, что он один из них. Но когда приходит время мигрировать в Африку, его семья вынуждена рассказать ему правду и оставить его одного в лесу, ведь он не перелетная птица и не сможет перенести столь долгий перелет. Желающий доказать всем, что он настоящий аист, Ричи решает отправиться на юг самостоятельно. Вместе с ним в это путешествие отправляется его новые друзья: эксцентричная сова Ольга, у которой есть воображаемый друг и Кики - самовлюбленный попугай, распевающий песни в стиле «диско». Удастся ли Ричи добиться своего и сможет ли он принять себя таким, каков он есть?

Режиссер Тоби Генкель
Все актеры и съемочная группа

Детали мультфильма

Страна США
Год выпуска 2017

Рейтинг мультфильма

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Место в рейтинге
Лучшие мультфильмы 
Обновлено 12 ноября 2020

Отзывы о мультфильме

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