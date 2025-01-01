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Киноафиша Фильмы Улетный транспорт Цитаты из фильма Улетный транспорт

Цитаты из фильма Улетный транспорт

Captain Mack Дамы и господа, мы достигли нашей эшелонной высоты в 33 тысячи футов... 33 ТЫСЯЧИ ФУТОВ? Ё-моё, чувак! Мы выше, чем Редман на Source Awards!
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Captain Mack Говорит ваш пилот души, капитан Антуан Мак. Добро пожаловать на борт рейса NWA 069 с 310 на 212. Пришло время рвануть, ребята. Сейчас я нажму на все рычаги, и эта тачка начнёт рычать и прыгать. Так что пристегнитесь покрепче и наслаждайтесь полётом.
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Captain Mack Яички, 1, 2... Яички, 1, 2.
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Gaeman Пожалуйста, чувак, я...
Captain Mack Какую часть "Ты не управляешь этим чёртовым самолётом" ты не понял? Садись на место и наслаждайся полётом, Иди Амин!
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Jamiqua Слушай, я тут просто чтобы найти эту маленькую чёрную коробочку, чтобы обхватить её своей большой чёрной задницей. Если мне придётся на этой крохотной, неубиваемой хр*** ехать на 30 000 футов до безопасности, поверь, ты услышишь, как сук# кричит «вперёд, серебряный!» Где эта коробка?
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Blind Man Я игрок, но не в эти игры!
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Бланка [после того, как Метод Мен уставился ей в грудь] Там нет никакой выпивки.
Маггси Да там черт возьми есть.
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Blanca [на испанском, Мэггзи] Бьюсь об заклад, у тебя самый крошечный член.
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Flame [спокойно, после того, как стюардесса что-то шепнула ему на ухо] Я разберусь с этим.
Flame [кричит] КАПИТАНА УБИЛИ!
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Shaniece Когда прозвонит звонок, нигг@, ты останавливаешься!
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[последние реплики]
Middle Eastern Passenger Это бомба!
[все замирает]
Middle Eastern Passenger Чё...? Танцуем!
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Captain Mack Эй, где тут кабина?
Muggsy У тебя есть эта трубка?
Captain Mack Весь пакет, Притча.
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Captain Mack Слушай, напарник, не парься из-за моего опоздания. Я подниму эту твою рухлядь ещё на тысячу футов, поймаю поток воздуха, и мы приедем на пять минут раньше. Всё чётко, как смазка для волос, но без грязи. Понимаешь, о чём я?
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Flame Привет, лётчик. Мне просто нравится, как выглядит мужчина в форме. Хотя, если честно, в обычной одежде он мне нравится даже больше.
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Mr. Hunkee Слушай, когда я встретил свою Барбару, я сразу понял — ради неё я горы сверну. Я понял, что она того стоит.
Nashawn Так ты теперь счастлив?
Mr. Hunkee Не особо. В последний раз я видел её с таким высоким модельным типом.
Nashawn Настоящий красавчик-чернокожий?
Mr. Hunkee Да.
Nashawn Сидит в низшем классе?
Mr. Hunkee Да.
Nashawn С членом, как пожарный шланг?
Mr. Hunkee Да.
Nashawn Да, ты её потерял.
Mr. Hunkee Да.
Nashawn [бармену] Можно ещё?
Mr. Hunkee Двойной.
Nashawn Ты с ней после этого разговаривал?
Mr. Hunkee Она не может говорить. Похоже, у неё повреждены голосовые связки.
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Mr. Hunkee Мой сын Билли, он не хочет быть похожим на меня. Говорит, у меня нет никакой харизмы?
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Captain Mack Я поставлю эту сук* на автопилот — чтобы самому кайфануть. Капитан Мак просто должен расслабиться и насладиться этой чертовой ситуацией.
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Heather Hunkee Привет, папочка.
Mr. Hunkee С днём рождения, Хизер.
Heather Hunkee Ты на меня сердишься?
Mr. Hunkee Нет, на самом деле я просто рад, что ты хоть раз назвала меня папой. Давно такого не было. Обычно это "мудак" или "придурок" или что-то в этом духе.
Heather Hunkee Прости. Просто я ненавижу, что ты с Буброй.
Mr. Hunkee Барбара — и я больше не вместе.
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Giselle Капитан мёртв.
Nashawn Мёртв? Погоди-ка. Мы о Тупаке говорим — может, он жив, а может, и нет? Или о Уилте Чемберлене — он уж точно в игру не вернётся?
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Captain Mack Эта еб###ая сучка хочет ещё алиментов, потому что услышала, что у меня теперь работа. Не могу поверить в этих сук сейчас.
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Heather Hunkee Я всё ещё расстроена, что ты и мама не вместе.
Mr. Hunkee Ну, мне жаль, дорогая. Но твоя мама теперь с Дороти. Я бы хотел быть с твоей мамой. Чёрт возьми, я бы с радостью был с мамой и Дороти.
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Jamiqua Тебе кто-нибудь когда-нибудь говорил, что ты похожа на... эм... белого Дензела?
Mr. Hunkee Нет. А тебе кто-нибудь говорил, что ты похожа на черную Хэлли Берри?
Jamiqua Да!
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Blanca Раньше я встречалась с одним пилотом, и мы занимались любовью прямо в кабине. Ты не знаешь, что такое оргазм, пока не испытала его во время снижения.
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Captain Mack Эй, чувак. Эта хренова дешевая авиакомпания украла у меня вещи. Знал, что надо было лететь Джет Блэк.
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Gaeman [в джакузи с тремя товарищами] Да, против часовой. Двигай задницей, детка. Ах, не забудь пожать мой сосок, как корова. Му-у-у! Хочешь увидеть мой африканский тростник?
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Billy Hunkee Нам нужно побольше задниц в этом видео, и оно будет просто огонь.
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Muggsy Ого-го-го. Ты всё ещё зацепился за эту тему с клубом для взрослых, который одновременно и детсад? Это был гениальный ход. Давай!
Nashawn Гениальный ход, Маггси?
Muggsy Давай!
Nashawn Для кого? Ладно, мы просрали все наши чёртовы деньги за неделю.
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Nashawn Убийцы! Убийцы! Вы убили мою собаку, чувак. Вы все за это ответите! Если мне придется побывать на всех ток-шоу Америки, вы все заплатите! Опра, Рики Лейк, Доктор Фил, сук!
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Nashawn Я не могу выбраться! Мой зад застрял! Давай. Боже, пожалуйста, я христианин! Мой зад касается говна. Я не хочу умирать вот так! Стюардесса!
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[первые реплики]
Nashawn Я всегда любил самолёты, чувак. Не только игрушки, но и настоящие.
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Muggsy Я предлагаю потратить первые 20 миллионов на Рио. Следующие 20 — на Бангкок. Брат, слышал, там умеют такое провернуть...
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Muggsy Хочу передать привет всем пяти мамашам моих детишек.
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Jamiqua Хочешь что-то сказать? Я не шлёпала тётку уже две недели. Да, у меня целая куча силы в руке для шлёпанья тёток.
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Karl Malone Ханки? Элвис Ханки.
Mr. Hunkee Да.
Karl Malone Карл Мэлоун. Знаешь, я играл с тобой в баскетбол в старшей школе.
Mr. Hunkee Точно. Точно. Мы называли тебя «Газетчиком».
Karl Malone Да, это было тогда. А теперь я — «Почтальон».
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Billy Hunkee Ты настоящая шлюха.
Heather Hunkee Что ты сказал?
Billy Hunkee Я что, заикался?
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Barbara Где, чёрт возьми, Терминал Икс?
Mr. Hunkee Расслабься, дорогая. Мы же только что отлично отдохнули в Крэкерленде, помнишь?
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Nashawn Где твоя форма, чувак?
Captain Mack Вот на мне она. Маккин — в ударе. Вот так я и хожу. Не ношу я эти квадратные костюмы. Я игрок. Мы катаемся на спиннерах. Мы катаемся на спиннерах.
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Nashawn Всем привет. Добро пожаловать в авиакомпанию NWA. В NWA безопасность — очень важная часть полётов, но давайте честно: если что-то пойдет не так, мы все полетим ко дну, верно?
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Barbara [читая статью «Пенильные импланты — увеличение яичек» в бортовом журнале "Black Proud"] О, мой сладкий чёрный Иисус!
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Captain Mack Включи этот дерьм... автопилот. Я пойду в уборную. Мне нужно какать.
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Captain Mack Внимание, все игроки. Верхняя палуба открыта для вашего удовольствия. У нас есть пассажирка, которой только что исполнилось 18 лет. Её зовут Хизер Ханки. И это просто милашка с отменной фигурой. О, да. Она будет наверху, так что все игроки поднимайтесь и составьте ей компанию.
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Flame Я знаю этот взгляд. У меня был такой же взгляд сожаления сразу после того, как я столкнулся с Ли — моей маленькой азиатской бабочкой. Ух! У нас был бурный роман, который закончился разбитым сердцем и промыванием желудка. Когда я увидел его снова, я пытался извиниться, но не смог. Мне было так плохо, оставив его в той больнице раздутым и вздутым.
Nashawn Ты что, только что на меня натёрся?
Flame Немного.
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Big Boy Внимание, все мои кореша, игроки и ловкачи, готовы взорвать эту движуху в стиле Западного побережья? Как видите, мы в облаках. На танцполе толпа красавиц, которые готовы зажечь и показать, на что способны. А тем ребятам, у кого нет хода — да, я к вам обращаюсь, не парьтесь — мы никуда не денемся. Мы застряли тут ещё на четыре часа до посадки, так что лучше расслабьтесь и включайтесь в движ.
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Lil' Jon (East Side Boys) [рэп] Встряхни быстро, а потом стоп, Встряхни быстро, а потом стоп, Встряхни быстро, а потом упади, Встряхни — быстро и упади...
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Big Boy Это Большой Бооой! Чё как, ребята? Мы будем жечь этот зал, пока все тут не свалятся без сознания!
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Mr. Hunkee Эй, что такое ти-бэггинг?
Nashawn О! Это крутяк! Ты берёшь яйца, да, окунаешь их в рот какого-то извращенца. И качаешься туда-сюда — понял, о чём я? Потом снова окунаешь, вот так.
Mr. Hunkee Понял. Спасибо.
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Jamiqua Если бы сейчас сюда зашёл этот чертов Дензел, я бы взяла выходной и сразу же пошла тусить. Ты понимаешь, о чём я?
Shaniece Девочка, скажу тебе, Дензел — классный, но я больше за молодняк. О, я просто обожаю 50 Cent, детка.
Jamiqua О-о, Шэнис. Вперёд, Шэнис!
Jamiqua Джамика, Шэнис: [поют] Сегодня твой день рождения. Мы будем гулять, будто у тебя день рождения. Пьём Бакарди, будто у меня день рождения. И нам плевать, что у меня не день рождения!
Jamiqua [говорит, пока другой посетитель NWA проходит через охрану] Посмотри на этого мелкого. Скорее похож на 5 Центов.
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Jamiqua Мы теперь федеральные, а это значит — могу нарушать все твои гражданские права. Сними штаны — Дензел.
False Denzel Дензел? Слушай, мадам, я просто хочу...
Jamiqua Сними штаны! Покажи свою задницу, ниг#р! Поворачивайся. Осмотр полости!
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Nashawn Я смотрел твоё резюме, чувак. Тут написано, что ты летал в операции "Буря в пустыне". Впечатляет.
Captain Mack Нет, на самом деле, дружище, это опечатка. Я рисовал там, во время "Бури в пустыне".
Nashawn Прости, я не расслышал — что? Что ты сказал?
Captain Mack Я был тем чуваком, что рисовал на бомбах надписи: «П#зда Ираку», «Саддам, л#хай». Понимаешь? Это был я. Секретный агент. Вообще-то, мне сейчас нельзя об этом говорить. Это строго секретно.
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Captain Mack [заходит в кабину] Вот это крутяк — для настоящего чувака. Эй, как дела, мои аэронахальные братаны? Капитан Мак, докладываю по службе.
Riggs Как поживаете, капитан? Я Риггз, ваш бортинженер. Вы когда-нибудь встречали Геймэна?
Captain Mack Да, чувак, я только что увидел одного из этих фруктовых уё## в коридоре. Этот тип пялился на меня.
Gaeman Меня зовут Геймэн, я — ваш второй пилот, Лесли Геймэн.
Captain Mack Что происходит?
Gaeman Это очень престижное африканское имя — не как «геймен», типа двух мужиков, трахающихся вместе, голых, в спальне. Это не про меня.
Captain Mack Да ну, братан.
Gaeman Мне нравятся такие, как ты.
Captain Mack Понимаю тебя.
Gaeman Да, ты понимаешь. К концу этого рейса все будут беременны.
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Muggsy Мы семья, чувак. Мы с самого начала вместе, и вместе до конца. Понял?
Nashawn Это мой братан, чувак.
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Jamiqua Это огромное колесо для такого маленького самолёта и коротышки.
Nashawn Слушай, не хочешь ли ты засунуть в рот пончик или что-то в этом роде?
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Jamiqua Пари, что зад всё ещё в форме, да?
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Blind Man Всегда находится какой-нибудь чувак, который просто завидует, потому что у него ничего не выходит.
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Giselle's Father Ты мне говоришь, что не поедешь из-за какого-то маленького гнусного ниггера, который даже работу нормально не может сохранить!
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Karl Malone Ты не понимаешь, я теперь играю за Лейкерс.
Mr. Hunkee Да, Карл. Мне кажется, ты не понимаешь. Я же играл с тобой, чувак. Ты не умеешь бросать, помнишь? Вот почему нам никогда не отдавали тебе мяч.
Karl Malone А я думал, это потому, что я был единственным братом в команде.
Mr. Hunkee Нет, нет, нет, Карл. Всё потому, что ты был отстой!
Karl Malone О, я был отстой?
Mr. Hunkee Что ты собираешься делать? Взбеситься, как "почтальон", мистер Почтальон?
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Mr. Hunkee Тебе 17.
Heather Hunkee Ладно. Еще пару часов я 17 — а потом мне 18. Тогда можно будет тусить — и заниматься сексом.
Mr. Hunkee Секс?
Heather Hunkee Да, секс!
Mr. Hunkee Нет, нет.
Heather Hunkee Миссионерская поза, догги-стайл, качать малыша, подносить чайник, играть на тромбоне, пока я делаю салат, ручки, ушки, минеты, делать жемчужное ожерелье, кататься на колбасном пони, сосать...
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Jamiqua Двигай своим коротышкой, лепрекон. Ты как моя бывшая — короткая и тупая.
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Jamiqua Пари, ты ещё ни разу не видел такую шоколадную супер-девчонку, как я. Правда?
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Nashawn Маггс, я же говорил нанять чёрного пилота, а не чёрного грёбаного носильщика. Что это такое?
Muggsy Я сделал, как ты сказал, окей? Слушай, черных пилотов тут всего двое, и один летает на Пуффи.
Nashawn А как Пуффи достался первый?
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Flame Девчонка, там повсюду была изолента и арахисовое масло. Я ему говорю: мне плевать, что ты дипломат, я в такую позу не гнусь. Девчонка, я не цирковой урод.
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Billy Hunkee Одна любовь, братан.
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