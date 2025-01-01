Captain MackДамы и господа, мы достигли нашей эшелонной высоты в 33 тысячи футов... 33 ТЫСЯЧИ ФУТОВ? Ё-моё, чувак! Мы выше, чем Редман на Source Awards!
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Captain MackГоворит ваш пилот души, капитан Антуан Мак. Добро пожаловать на борт рейса NWA 069 с 310 на 212. Пришло время рвануть, ребята. Сейчас я нажму на все рычаги, и эта тачка начнёт рычать и прыгать. Так что пристегнитесь покрепче и наслаждайтесь полётом.
Captain MackКакую часть "Ты не управляешь этим чёртовым самолётом" ты не понял? Садись на место и наслаждайся полётом, Иди Амин!
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JamiquaСлушай, я тут просто чтобы найти эту маленькую чёрную коробочку, чтобы обхватить её своей большой чёрной задницей. Если мне придётся на этой крохотной, неубиваемой хр*** ехать на 30 000 футов до безопасности, поверь, ты услышишь, как сук# кричит «вперёд, серебряный!» Где эта коробка?
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Blind ManЯ игрок, но не в эти игры!
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Бланка[после того, как Метод Мен уставился ей в грудь]Там нет никакой выпивки.
Captain MackСлушай, напарник, не парься из-за моего опоздания. Я подниму эту твою рухлядь ещё на тысячу футов, поймаю поток воздуха, и мы приедем на пять минут раньше. Всё чётко, как смазка для волос, но без грязи. Понимаешь, о чём я?
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FlameПривет, лётчик. Мне просто нравится, как выглядит мужчина в форме. Хотя, если честно, в обычной одежде он мне нравится даже больше.
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Mr. HunkeeСлушай, когда я встретил свою Барбару, я сразу понял — ради неё я горы сверну. Я понял, что она того стоит.
Captain MackВот на мне она. Маккин — в ударе. Вот так я и хожу. Не ношу я эти квадратные костюмы. Я игрок. Мы катаемся на спиннерах. Мы катаемся на спиннерах.
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NashawnВсем привет. Добро пожаловать в авиакомпанию NWA. В NWA безопасность — очень важная часть полётов, но давайте честно: если что-то пойдет не так, мы все полетим ко дну, верно?
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Barbara[читая статью «Пенильные импланты — увеличение яичек» в бортовом журнале "Black Proud"] О, мой сладкий чёрный Иисус!
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Captain MackВключи этот дерьм... автопилот. Я пойду в уборную. Мне нужно какать.
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Captain MackВнимание, все игроки. Верхняя палуба открыта для вашего удовольствия. У нас есть пассажирка, которой только что исполнилось 18 лет. Её зовут Хизер Ханки. И это просто милашка с отменной фигурой. О, да. Она будет наверху, так что все игроки поднимайтесь и составьте ей компанию.
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FlameЯ знаю этот взгляд. У меня был такой же взгляд сожаления сразу после того, как я столкнулся с Ли — моей маленькой азиатской бабочкой. Ух! У нас был бурный роман, который закончился разбитым сердцем и промыванием желудка. Когда я увидел его снова, я пытался извиниться, но не смог. Мне было так плохо, оставив его в той больнице раздутым и вздутым.
Big BoyВнимание, все мои кореша, игроки и ловкачи, готовы взорвать эту движуху в стиле Западного побережья? Как видите, мы в облаках. На танцполе толпа красавиц, которые готовы зажечь и показать, на что способны. А тем ребятам, у кого нет хода — да, я к вам обращаюсь, не парьтесь — мы никуда не денемся. Мы застряли тут ещё на четыре часа до посадки, так что лучше расслабьтесь и включайтесь в движ.
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Lil' Jon (East Side Boys)[рэп] Встряхни быстро, а потом стоп, Встряхни быстро, а потом стоп, Встряхни быстро, а потом упади, Встряхни — быстро и упади...
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Big BoyЭто Большой Бооой! Чё как, ребята? Мы будем жечь этот зал, пока все тут не свалятся без сознания!
Heather HunkeeМиссионерская поза, догги-стайл, качать малыша, подносить чайник, играть на тромбоне, пока я делаю салат, ручки, ушки, минеты, делать жемчужное ожерелье, кататься на колбасном пони, сосать...
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JamiquaДвигай своим коротышкой, лепрекон. Ты как моя бывшая — короткая и тупая.
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JamiquaПари, ты ещё ни разу не видел такую шоколадную супер-девчонку, как я. Правда?
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NashawnМаггс, я же говорил нанять чёрного пилота, а не чёрного грёбаного носильщика. Что это такое?
MuggsyЯ сделал, как ты сказал, окей? Слушай, черных пилотов тут всего двое, и один летает на Пуффи.