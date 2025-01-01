Captain Mack [заходит в кабину] Вот это крутяк — для настоящего чувака. Эй, как дела, мои аэронахальные братаны? Капитан Мак, докладываю по службе.

Riggs Как поживаете, капитан? Я Риггз, ваш бортинженер. Вы когда-нибудь встречали Геймэна?

Captain Mack Да, чувак, я только что увидел одного из этих фруктовых уё## в коридоре. Этот тип пялился на меня.

Gaeman Меня зовут Геймэн, я — ваш второй пилот, Лесли Геймэн.

Captain Mack Что происходит?

Gaeman Это очень престижное африканское имя — не как «геймен», типа двух мужиков, трахающихся вместе, голых, в спальне. Это не про меня.

Captain Mack Да ну, братан.

Gaeman Мне нравятся такие, как ты.

Captain Mack Понимаю тебя.