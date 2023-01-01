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Отряд особого назначения
Отряд особого назначения, 1978: актеры и роли
Отряд особого назначения
1978 / СССР
6.3
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.5
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Отряд особого назначения, 1978: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Вадим Лысенко
В ролях
Леонхард Мерзин
Павел Ремезов
Улдис Пуцитис
Uldis Pūcītis
Элгуджа Бурдули
Марина Трошина
Stella Maryna Troshyna
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