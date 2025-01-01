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Цитаты из фильма Я самодостаточен

Michele Apicella В кино актёры — это буржуазия; изображение — пролетариат; звук — мелкая буржуазия, вечно колеблющаяся между ними. Изображение, как пролетариат, должно захватить власть в фильме после долгой борьбы.
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