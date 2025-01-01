ThomasinЯ — та самая ведьма. Когда я сплю, мой дух уходит из тела и танцует нагим с Дьяволом. Вот так я подписалась в его книге.
MercyНет!
ThomasinОн велел мне принести ему невенчанного младенца, поэтому я украла Сэма и отдала его своему хозяину. И я могу заставить исчезнуть любого человека или вещь, как мне вздумается.
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JonasЙонас, Мерси: [поют] Чёрный Филлип, Чёрный Филлип, корона выросла у него на голове. Чёрный Филлип, Чёрный Филлип, с королевой нянею в браке. Прыгай на столб, беги по конюшне. Чёрный Филлип, Чёрный Филлип, царь всех.
CalebМама, я принес книгу, ты посмотришь её со мной?
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CalebОзарь меня светом лица Твоего. Окутай меня лоном любви Твоей. Омой меня в неиссякающих источниках крови Твоей. Я полностью Твой, мой сладкий Господь Иисус. Мой Господь, моя любовь, поцелуй меня поцелуями уст Твоих! Как прекрасен Ты! Объятия Твои! Мой Господь! Мой Господь! Моя любовь! Мое единственное спасение! Возьми меня к себе на лоно!