[первые реплики]

William [перед судом] Зачем мы вышли в эту пустошь? Покинув страну, родных, дома отцов наших? Мы пересекли бескрайний океан. Зачем? Зачем?

Governor Просим вас соблюдать тишину!

William Разве не ради чистого и верного провозглашения Евангелий и Царства Божьего?

Old Slater Хватит! Мы — ваши судьи, а не вы — наши!

William Меня не могут судить лжехристиане, ведь я ничего не сделал, кроме как проповедовал истинное Евангелие Христа.

Governor Ты продолжаешь оскорблять законы колонии и церкви своей гордой надменностью?

William Если моя совесть так велит.

Governor Тогда ты будешь изгнан из прав этой плантации!

William Я буду только рад.

Governor Тогда прощайся и больше не тревожь нас.

William Как печально свидетельствует против вас Господь.