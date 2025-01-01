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Киноафиша Фильмы Ведьма Цитаты из фильма Ведьма

Цитаты из фильма Ведьма

Thomasin Чёрный Филлип, я взываю к тебе — говори со мной. Говори, как говоришь с Джонасом и Мерси. Понимаешь ли ты мой английский язык? Ответь мне.
Black Phillip Чего ты хочешь?
Thomasin Что ты можешь дать?
Black Phillip Хочешь вкус масла? Красивое платье? Хочешь жить вкусно?
Thomasin Да.
Black Phillip Хочешь увидеть мир?
Thomasin Чего ты от меня хочешь?
Black Phillip Видишь перед собой книгу?... Сними рубашку.
Thomasin Я не умею писать своё имя.
Black Phillip Я поведу твою руку.
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Thomasin [идёт к сестре] Я — ведьма из леса.
Mercy Врёт! Врёт!
Thomasin Это так.
Caleb Не слушай её, Мерси.
Thomasin Я — та самая ведьма. Когда я сплю, мой дух уходит из тела и танцует нагим с Дьяволом. Вот так я подписалась в его книге.
Mercy Нет!
Thomasin Он велел мне принести ему невенчанного младенца, поэтому я украла Сэма и отдала его своему хозяину. И я могу заставить исчезнуть любого человека или вещь, как мне вздумается.
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Jonas Йонас, Мерси: [поют] Чёрный Филлип, Чёрный Филлип, корона выросла у него на голове. Чёрный Филлип, Чёрный Филлип, с королевой нянею в браке. Прыгай на столб, беги по конюшне. Чёрный Филлип, Чёрный Филлип, царь всех.
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William Порочность, ты мой отец!
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William Мы покорим эту пустошь. Она не поглотит нас.
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Caleb Она жаждет моей крови. Она посылает их на меня. Они питаются её сосками, её низом. Она посылает их на меня.
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William Ты что, с этой козой какую-то нечистую связь завязал?
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[первые реплики]
William [перед судом] Зачем мы вышли в эту пустошь? Покинув страну, родных, дома отцов наших? Мы пересекли бескрайний океан. Зачем? Зачем?
Governor Просим вас соблюдать тишину!
William Разве не ради чистого и верного провозглашения Евангелий и Царства Божьего?
Old Slater Хватит! Мы — ваши судьи, а не вы — наши!
William Меня не могут судить лжехристиане, ведь я ничего не сделал, кроме как проповедовал истинное Евангелие Христа.
Governor Ты продолжаешь оскорблять законы колонии и церкви своей гордой надменностью?
William Если моя совесть так велит.
Governor Тогда ты будешь изгнан из прав этой плантации!
William Я буду только рад.
Governor Тогда прощайся и больше не тревожь нас.
William Как печально свидетельствует против вас Господь.
William [поворачиваясь, чтобы уйти] Кэтрин...
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Caleb Мама, я принес книгу, ты посмотришь её со мной?
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Caleb Озарь меня светом лица Твоего. Окутай меня лоном любви Твоей. Омой меня в неиссякающих источниках крови Твоей. Я полностью Твой, мой сладкий Господь Иисус. Мой Господь, моя любовь, поцелуй меня поцелуями уст Твоих! Как прекрасен Ты! Объятия Твои! Мой Господь! Мой Господь! Моя любовь! Мое единственное спасение! Возьми меня к себе на лоно!
[Умирает]
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