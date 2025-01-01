Nanni Moretti[выходя из кинотеатра после просмотра «Генри — портрет убийцы»]Я бродил по городу часами, пытаясь вспомнить, кто же говорил хорошие вещи об этом фильме. Я читал рецензию в газете. Там было что-то положительное о «Генри». Вдруг вспомнил... Нашёл рецензию и переписал её в дневник. Вот она: «Генри убивает людей, но он вроде бы хороший парень. Для него важны только факты. Отис — настоящая сволочь. Генри испытывает безумную солидарность со своими жертвами. Принц уничтожения, обещающий милосердную смерть. Режиссёр будит в зрителе самый страшный кошмар: ливень крови, изуродованные глаза, мученическая плоть, мерзость. Генри — первый, кто разрывает на части криминальную философию голливудских расистов.» Интересно, есть ли у того, кто это писал, перед сном хоть капля раскаяния.
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Nanni MorettiЯ вынес из этой истории, а точнее из неё двух вещей: первая — врачи умеют говорить, но не умеют слушать. А теперь я окружён всеми этими бесполезными лекарствами, которые принимал целый год. Вторая вещь — по утрам, перед завтраком, полезно выпить стакан воды. Говорят, это хорошо для почек или что-то в этом роде... В общем, полезно.
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GerardoМагнус Энценсбергер вызывает у меня жалость, когда говорит, что телевизор передаёт пустоту