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Око разума
Цитаты из фильма Око разума
Цитаты из фильма Око разума
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Цитаты
Mattie Carver
[после того, как Марк пытается объяснить ей квантовую связь]
Ты что, называешь Джесс и меня электронами?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Mark Willis
А что если наука сможет объяснить поведение человека на субатомном уровне?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
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