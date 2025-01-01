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Киноафиша Фильмы Око разума Цитаты из фильма Око разума

Цитаты из фильма Око разума

Mattie Carver [после того, как Марк пытается объяснить ей квантовую связь] Ты что, называешь Джесс и меня электронами?
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Mark Willis А что если наука сможет объяснить поведение человека на субатомном уровне?
🧡
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🥺
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