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Сектор 4
Цитаты из фильма Сектор 4
Цитаты из фильма Сектор 4
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Цитаты
Shadow Man
Могу лично гарантировать — как только Нэш окажется в районе, начнётся настоящая х**ня.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Commander Reynolds
Наёмник, который не пофиг. Отлично.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
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